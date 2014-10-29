《汇市简讯》英镑兑美元短线中性，长线偏空

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
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* 英镑兑美元开盘小升0.1%，升势受英国央行副总裁康利夫温和的展望评论所抑制
* 五日、10日和20日移动均线呈现中性，20日波林格区间收窄，动能指标为上升
* 偏向区间交投/盘整
* 伦敦盘低位1.6089和纽约盘高位1.6182为初步支撑和阻力位
* 周线图趋势为下行，五周、10周和20周移动均线下滑，20周波林格区间亦向下
* 图型：link.reuters.com/rap33w(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。