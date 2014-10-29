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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 08:05 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元短线中性，长线偏空

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* 英镑兑美元开盘小升0.1%，升势受英国央行副总裁康利夫温和的展望评论所抑制

* 五日、10日和20日移动均线呈现中性，20日波林格区间收窄，动能指标为上升

* 偏向区间交投/盘整

* 伦敦盘低位1.6089和纽约盘高位1.6182为初步支撑和阻力位

* 周线图趋势为下行，五周、10周和20周移动均线下滑，20周波林格区间亦向下

* 图型：link.reuters.com/rap33w(完)

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