《香港报摘》--信报10月29日

* 头版头条：

--自由党党魁田北俊因为在上周公开呼吁特首梁振英考虑辞职，遭政协常委会建议免除全国政协委员的职务，议决预计今天正式通过。政协常委陈永棋指出，田北俊违反全国政协今年3月有关支持特区依法施政的决议，但认为中央并非针对田北俊个人，全国政协仍视田北俊为朋友。

* 其他：

--港铁公司 独立董事委员会昨天公布高铁香港段工程延误的第二份调查报告，据独立国际铁路专家评估，高铁将有67%机会再进一步超支，且有三成机会未能在2017年通车。港铁早前公布的高铁最新造价，已高达715亿港元，超支65亿港元；但独立专家认为，目前高铁工程“备用资金”过低，难以应付不可预知的风险。

--“沪港通”仍未公布何时启动，港交所 主席周松岗认为，这只是时间问题，相信“沪港通”不会胎死腹中，香港仍将继续在中国对外开放方面扮演重要角色，冀“沪港通”能于不久将来能够开通。

--上周公布的京津冀公交领域新能源汽车推广方案中，今明两年北京、天津、河北省将推广新能源汽车2万辆。日前比亚迪 与河北省政府签订战略合作协议，拟抢占京津冀市场。

--鞋履产销商利信达 行政总裁刘舜慧表示，中下价位的CNE品牌于上半财年关闭了全部实体店，全线转移到网店，过去六个月已经实现盈利。该公司将重点拓展高价位的Linea Rosa门店，目标是从8月底的33个扩张到50个。

--东方表行 昨天发出盈警，预计截至今年9月底止六个月的经营溢利将按年大幅减少，主要由于本港及内地对奢侈品需求放缓，导致营业额减少及毛利率下降；加上激烈竞争及店舖租金上升所造成。（完）

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