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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 08:22 BJT

中股业绩：国电电力前三季实现净利51亿元，同比下降4.73%

路透上海10月29日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周三公布，前三季实现净利润51.16亿元人民币，同比下降4.73%。

三季报显示，前三季该公司实现营业收入462.41亿元，同比下降6.33%；每股收益0.294元。

公司指出，前三季利润总额同比微增1.02%，主要是因火电板块成本增加，但部分下属电厂的所得税费用明显增加，使得公司净利同比下降。

国电电力周二收报2.49元，过去一个月累计下跌3.9%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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