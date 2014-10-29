中股业绩：国电电力前三季实现净利51亿元，同比下降4.73%

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透上海10月29日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周三公布，前三季实现净利润51.16亿元人民币，同比下降4.73%。
三季报显示，前三季该公司实现营业收入462.41亿元，同比下降6.33%；每股收益0.294元。
公司指出，前三季利润总额同比微增1.02%，主要是因火电板块成本增加，但部分下属电厂的所得税费用明显增加，使得公司净利同比下降。
国电电力周二收报2.49元，过去一个月累计下跌3.9%。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)