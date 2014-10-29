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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 08:37 BJT

韩国经济：央行官员称出口情况良好，尽管韩元强势

路透首尔10月29日 - 韩国央行官员周三表示，央行认为该国出口情况良好，尽管韩元兑贸易伙伴国货币的汇价相对强劲。

央行金融统计组主管Jung Joon在解释9月经常帐表现时对记者做出上述看法。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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