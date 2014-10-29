英国金融：英国央行料将实施高于全球水准的杠杆率要求--消息人士

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
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* 主要银行杠杆率料将设在4%或以上水平
* 银行业希望简化杠杆率结构规则
路透伦敦10月28日 - 据银行业消息人士透露，英国央行料将在本国银行业执行比全球规则提案更严格的杠杆率要求，以期使投资者相信，英国银行业者能安然度过下一次金融危机。
另外，英国央行可能还将简化新杠杆率的递阶变化规则。杠杆率要求就是无论银行的贷款政策风险多大，其核心资本占总资产的比例都必须达到的最低水平。
英国央行将在周五1400 GMT公布，金融政策委员会(FPC)就英国版银行业杠杆率规则公开征询意见的结果。
2007-09年的金融危机之后启动了巴塞尔协议III一揽子银行业改革，杠杆率就是在该协议下出台的全球性规则。金融危机期间有很多银行都需要依靠本国政府救助。
巴塞尔协议临时将杠杆率设定在3%，但银行业消息人士预计，未来英国主要金融机构的杠杆率要求将达到4%-5%。英国央行在宣布规则之前不予置评。
银行业者称，英国央行目前可能仍会沿用3%的基本杠杆率，同时针对大型银行出台补充要求，将这个杠杆率水平提高。银行业者需要一段时间才能达到要求的水准。
银行业预计，总的杠杆率水平将达到4%或更高，并称周五的政策宣布将打消监管方面的不确定性。“笼罩股价的不确定性将消散，”一位资深银行业人士表示。
除了设定杠杆率要求之外，银行业还预计英国央行将简化原先的提案，该提案根据银行规模大小和商业周期中的不同时段，设定了不同的杠杆率要求。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)