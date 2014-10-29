英国金融：英国央行料将实施高于全球水准的杠杆率要求--消息人士

* 主要银行杠杆率料将设在4%或以上水平

* 银行业希望简化杠杆率结构规则

路透伦敦10月28日 - 据银行业消息人士透露，英国央行料将在本国银行业执行比全球规则提案更严格的杠杆率要求，以期使投资者相信，英国银行业者能安然度过下一次金融危机。

另外，英国央行可能还将简化新杠杆率的递阶变化规则。杠杆率要求就是无论银行的贷款政策风险多大，其核心资本占总资产的比例都必须达到的最低水平。

英国央行将在周五1400 GMT公布，金融政策委员会(FPC)就英国版银行业杠杆率规则公开征询意见的结果。

2007-09年的金融危机之后启动了巴塞尔协议III一揽子银行业改革，杠杆率就是在该协议下出台的全球性规则。金融危机期间有很多银行都需要依靠本国政府救助。

巴塞尔协议临时将杠杆率设定在3%，但银行业消息人士预计，未来英国主要金融机构的杠杆率要求将达到4%-5%。英国央行在宣布规则之前不予置评。

银行业者称，英国央行目前可能仍会沿用3%的基本杠杆率，同时针对大型银行出台补充要求，将这个杠杆率水平提高。银行业者需要一段时间才能达到要求的水准。

银行业预计，总的杠杆率水平将达到4%或更高，并称周五的政策宣布将打消监管方面的不确定性。“笼罩股价的不确定性将消散，”一位资深银行业人士表示。