国际油市：NYMEX原油价格持于81美元上方，美国原油库存一如预期增加

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
纽约市场收盘后，美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存增加320万桶，预估为增加340万桶。
更加受关注的美国能源资料协会(EIA)库存数据将于周三晚些时候公布，分析师估计馏分油和汽油库存可能减少。
数据显示美国10月消费者信心指数触及2007年来最高，为周二油市增添正面动力。
伦敦布兰特原油12月期约 上涨0.12美元至每桶86.15美元，上日结算价上扬0.20美元。
巴克莱周二将2015年第一季布兰特原油均价预估从每桶95美元下调至88美元，将美国原油均价预估从87美元下调至78美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)