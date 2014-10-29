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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 08:30 BJT

国际油市：NYMEX原油价格持于81美元上方，美国原油库存一如预期增加

纽约市场收盘后，美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存增加320万桶，预估为增加340万桶。

更加受关注的美国能源资料协会(EIA)库存数据将于周三晚些时候公布，分析师估计馏分油和汽油库存可能减少。

数据显示美国10月消费者信心指数触及2007年来最高，为周二油市增添正面动力。

伦敦布兰特原油12月期约 上涨0.12美元至每桶86.15美元，上日结算价上扬0.20美元。

巴克莱周二将2015年第一季布兰特原油均价预估从每桶95美元下调至88美元，将美国原油均价预估从87美元下调至78美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)
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