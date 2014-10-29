版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 08:29 BJT

中国金融：国开行9月末不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内--报载

路透上海10月29日 - 据中国证券报周三报导，截至9月末，国家开发银行 贷款余额7.65万亿元人民币；不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内，不良贷款率、不良贷款额实现双降。

期末该行资产总额9.96万亿元人民币，前三季度该行发放新型城镇化领域贷款9,218亿元，铁路贷款809亿元，主承销各类铁路债券1,000亿元，公路贷款1,793亿元。

国开行党委副书记、行长郑之杰指出，该行以住宅金融事业部成立为契机，发挥开发性金融骨干作用，完成棚改项目评审承诺9,087亿元，发放贷款2,955亿元，支持新增建筑面积3.4亿平方米，惠及棚户区居民291万户。

据国开行2013年年报显示，当期年末资产总额超过8.1万亿元，不良贷款率0.48%，比年初上升0.18个百分点，但连续35个季度保持在1%以内。去年实现净利润799.17亿元人民币，同比增长26.66%。同期不良贷款余额和不良贷款率则均较上年有所上升。 （完） (发稿 吴芳; 审校 毕晓雯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐