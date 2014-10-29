中国金融：国开行9月末不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内--报载

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海10月29日 - 据中国证券报周三报导，截至9月末，国家开发银行 贷款余额7.65万亿元人民币；不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内，不良贷款率、不良贷款额实现双降。
期末该行资产总额9.96万亿元人民币，前三季度该行发放新型城镇化领域贷款9,218亿元，铁路贷款809亿元，主承销各类铁路债券1,000亿元，公路贷款1,793亿元。
国开行党委副书记、行长郑之杰指出，该行以住宅金融事业部成立为契机，发挥开发性金融骨干作用，完成棚改项目评审承诺9,087亿元，发放贷款2,955亿元，支持新增建筑面积3.4亿平方米，惠及棚户区居民291万户。
据国开行2013年年报显示，当期年末资产总额超过8.1万亿元，不良贷款率0.48%，比年初上升0.18个百分点，但连续35个季度保持在1%以内。去年实现净利润799.17亿元人民币，同比增长26.66%。同期不良贷款余额和不良贷款率则均较上年有所上升。 （完） (发稿 吴芳; 审校 毕晓雯)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。