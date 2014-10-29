《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

*星岛日报：

--新奥能源 公布，以2,000万美元收购ENN Canada全部权益；另外以1.8亿美元收购ENN US全部权益。ENN Canada主要于加拿大从事天然气业务并拥有四个燃气加站；ENN US主要于美国西部从事天然气加气业务并拥有29个燃气加气站。

* 苹果日报：

--商品风险拖累及减值拨备大升下的渣打集团 ，第三季税前盈利倒退；汇控 下周一将公布季绩，证券界指两行市场分布及应对问题虽然不同，但减值拨备是共同课题，汇控能否持续受惠拨备回落，抑或受谷底回升影响，将是关键。

*东方日报：

--新加坡交易所（SGX）衍生产品部门Michael Syn早前指，继第三季度新华富时中国A50股指期货交易量创新高后，SGX计划发行更多与中国股市相关的衍生产品。瑞银亚洲股票衍生产品销售部董事总经理于正人认为对香港业界影响不大。

*文汇报：

--世邦魏理仕港澳台研究部主管陈锦平表示，今年“十一黄金周”期间旅客抵港数量仍有上升，但由于受到“占中”影响，他们在香港的消费不如往年多，旺区的消费更有明显下跌，估计本港零售业本月的表现不尽人意，无论按年或者按月都将出现跌幅。

--第一太平戴维斯指出，核心区街舖租金在今年首三季下降5.6%，单以第三季度便录得2.9%的跌幅。于铜锣湾、旺角及尖沙咀主要街道的“占中”行动仍未解决，该行预期街舖的价格及租金在未来三个月仍会受压，可能会逐步下调达5%。

*大公报：

--尽管内地电讯“营改增”政策的影响浮现，中电信 首三季多赚近一成，单计第三季，股东应占溢利增长5.2%至47.33亿元人民币，胜预期；首三季移动服务每月每户收入（ARPU）较去年全年略有上升，跑赢中移动 及联通 。（完）

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