《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月29日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7572港元 ) 美股道琼工业指数周二收高187.81,或1.12%,报17005.75点.因强劲的企业获利缓解了对美国企业前景的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.420 2.80 33046 12.599 1.28 中国铝业 10.660 3.90 95539 3.308 1.46 中国移动 59.340 3.45 161329 92.062 0.67 中国人寿 43.850 4.03 74923 22.677 1.46 中石油 124.770 3.01 52173 9.679 1.14 中石化 87.090 2.50 70946 6.756 1.44 汇丰控股 <HSBC.K 50.710 0.90 1261213 78.674 -0.22 中电信 63.780 6.26 10874 4.948 0.76 中国联通 14.790 2.64 71012 11.473 0.82 兖州煤业 8.070 3.73 44219 6.260 -0.16 华能国际 45.900 -0.04 9492 8.901 1.04 南方航空 16.620 2.85 4990 2.578 0.33 东方航空 17.160 3.75 1364 2.662 0.46 中芯国际 5.100 0.99 38415 0.791 -1.10
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)