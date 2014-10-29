《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月29日

路透香港10月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7572港元 ) 美股道琼工业指数周二收高187.81,或1.12%,报17005.75点.因强劲的企业获利缓解了对美国企业前景的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.420 2.80 33046 12.599 1.28 中国铝业 10.660 3.90 95539 3.308 1.46 中国移动 59.340 3.45 161329 92.062 0.67 中国人寿 43.850 4.03 74923 22.677 1.46 中石油 124.770 3.01 52173 9.679 1.14 中石化 87.090 2.50 70946 6.756 1.44 汇丰控股 <HSBC.K 50.710 0.90 1261213 78.674 -0.22 中电信 63.780 6.26 10874 4.948 0.76 中国联通 14.790 2.64 71012 11.473 0.82 兖州煤业 8.070 3.73 44219 6.260 -0.16 华能国际 45.900 -0.04 9492 8.901 1.04 南方航空 16.620 2.85 4990 2.578 0.33 东方航空 17.160 3.75 1364 2.662 0.46 中芯国际 5.100 0.99 38415 0.791 -1.10