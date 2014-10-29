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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--10月29日-11月6日

================== 今日重要政经消息=================

10月29日（周三）

--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

10月30日（周四）

-- 中银香港 公布第三季业绩。

-- 中海油服 公布第三季业绩。

-- 农行 公布第三季业绩。

-- 中国银行 公布第三季业绩。

-- 中国铝业 公布第三季业绩。

-- 中交建 公布第三季业绩。

-- 中国远洋 公布第三季业绩。

-- 民生银行 公布第三季业绩。

-- 中铁建 公布第三季业绩。

-- 南方航空 公布第三季业绩。

-- 中信证券 公布第三季业绩。

-- 中海集运 公布第三季业绩。

-- 中国南车 公布第三季业绩。

-- 中材股份 公布第三季业绩。

-- 中石化 公布第三季业绩。

--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。

--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。

--14:30 中国远洋 股东特别大会。

10月31日（周五）

--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。

--14:30 第一拖拉机 在中国举行股东特别大会。

11月3日（周一）

--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。

--10:00 阳光房地产投资信托基 股东周年大会。

-- 公布9月份零售销售数字。

11月4日（周二）

--10:00 数码通 股东周年大会。

*11月6日（周四）

-- 联想集团 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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