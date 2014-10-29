《香港重要政经日程》--10月29日-11月6日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
================== 今日重要政经消息=================
10月29日（周三）
--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
10月30日（周四）
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中海油服 公布第三季业绩。
-- 农行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中石化 公布第三季业绩。
--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。
--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
--14:30 中国远洋 股东特别大会。
10月31日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 第一拖拉机 在中国举行股东特别大会。
11月3日（周一）
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--10:00 阳光房地产投资信托基 股东周年大会。
-- 公布9月份零售销售数字。
11月4日（周二）
--10:00 数码通 股东周年大会。
*11月6日（周四）
-- 联想集团 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)