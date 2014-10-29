《新兴市场重要经济事件预告》--10月29日-11月5日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
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10月29日(三)
巴黎--第六届全球展望年会将在巴黎举行(至10月31日)，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯发表有关菲国货币政策的讲话(0030)。
新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将在一个会计师会议发表谈话(1030)。
10月30日(四)
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行会议，但并未将货币政策问题列入讨论议题。
首尔--韩国央行向国民大会提交半年一度的金融稳定报告(0300)。
10月31日(五)
南非比勒陀利亚--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将于南非央行第五届的两年一度会议中发表谈话(0700)。
莫斯科--俄罗斯央行发布货币政策声明。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
11月3日(一)
圣地亚哥--智利央行公布10月货币政策会议的会议记录(1130)。
11月4日(二)
新德里--2014年全球经济论坛(至11月6日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。
11月5日(三)
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)