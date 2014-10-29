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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 08:38 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月29日-11月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月29日(三)

巴黎--第六届全球展望年会将在巴黎举行(至10月31日)，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。

马卡蒂--菲律宾央行总裁泰谭柯发表有关菲国货币政策的讲话(0030)。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将在一个会计师会议发表谈话(1030)。

10月30日(四)

布拉格--捷克央行管理委员会举行例行会议，但并未将货币政策问题列入讨论议题。

首尔--韩国央行向国民大会提交半年一度的金融稳定报告(0300)。

10月31日(五)

南非比勒陀利亚--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将于南非央行第五届的两年一度会议中发表谈话(0700)。

莫斯科--俄罗斯央行发布货币政策声明。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

11月3日(一)

圣地亚哥--智利央行公布10月货币政策会议的会议记录(1130)。

11月4日(二)

新德里--2014年全球经济论坛(至11月6日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。

11月5日(三)

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至11月6日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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