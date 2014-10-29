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市场报道 | 2014年 10月 29日 星期三 09:13 BJT

英国经济：民间部门成长速度放缓至七个月最低--CBI

“尽管面对国际市场的一切逆境，我们的调查报告仍显示英国经济稳步扩张，这令人鼓舞，”CBI经济主任Rain Newton-Smith表示。

CBI表示，欧元区通胀放缓，以及乌克兰与中东的冲突都对英国经济成长造成威胁。

这项调查报告系以结合零售业、制造业与服务业企业等其他CBI调查报告为基础，以上行业占英国民间部门约四分之三的比重。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰)
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