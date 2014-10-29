中港股业绩：海通证券前三季净利增逾三成，拟发行短期公司债

路透上海10月29日 - 中国大型券商--海通证券 周三公布三季报，前三季实现净利49.49亿元人民币，同比增长34.7%。公司还拟发行新型短期融资工具--短期公司债，以补充公司流动资金等。

前三季公司实现营业收入111.88亿元，同比增长35.63%；每股收益0.52元。

三季报显示，交易性金融资产公允价值上升，以及手续费和佣金净收入明显增加，是公司营业收入及净利增长的主要原因，而上述这两个业绩增长动力源与第三季A股市场强劲反弹有莫大关联。

在沪深证交所近期提出券商短期公司债试点后，海通证券及时推出相关发行方案，公司待偿还短期公司债券余额不得超过公司净资产额的100%，且该余额需符合相关法律法规对短期公司债发行规模上限的要求。

上海证交所此前表示，证券公司短期公司债业务初期将从部分综合实力较强的证券公司先行试点；券商短期公司债实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。

海通证券A股周二收报9.96元，过去一个月累计下跌3%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站 here