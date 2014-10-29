《中国报摘》--其他报纸重要消息10月29日

**上海证券报**

--记者获悉，国家发改委昨日组织召开电力体制改革方案专家研讨会，研究改革思路。这是继发改委6月密集向各方征求意见后，开始新一轮征求意见。目前，各方博弈已接近最后阶段，但方案仍未最终定论。

--记者获悉，多家证券公司正在向交易所申报开展上市公司股权激励行权融资业务及上市公司限制性股票融资业务的试点方案。业内人士认为，此创新业务是券商融资服务业务的一次积极创新。

--招商地产 公告称，拟发行A股可转换公司债券，发行总额不超过80亿元人民币，期限六年，年利率不超3.0%，募资将分别用于旗下正处于开发过程中的五个项目。

**第一财经日报**

--近日有第三方代销人士透露，新华信托所管理的“华惠119号·珠海宝塔流动资金贷款集合资金信托计划”与“华惠50号·绍兴万豪酒店特定资产收益权投资集合资金信托计划”两只产品，均出现到期不能向投资人足额兑付的情况。(完)