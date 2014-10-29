《中国报摘》--其他报纸重要消息10月29日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
**上海证券报**
--记者获悉，国家发改委昨日组织召开电力体制改革方案专家研讨会，研究改革思路。这是继发改委6月密集向各方征求意见后，开始新一轮征求意见。目前，各方博弈已接近最后阶段，但方案仍未最终定论。
--记者获悉，多家证券公司正在向交易所申报开展上市公司股权激励行权融资业务及上市公司限制性股票融资业务的试点方案。业内人士认为，此创新业务是券商融资服务业务的一次积极创新。
--招商地产 公告称，拟发行A股可转换公司债券，发行总额不超过80亿元人民币，期限六年，年利率不超3.0%，募资将分别用于旗下正处于开发过程中的五个项目。
**第一财经日报**
--近日有第三方代销人士透露，新华信托所管理的“华惠119号·珠海宝塔流动资金贷款集合资金信托计划”与“华惠50号·绍兴万豪酒店特定资产收益权投资集合资金信托计划”两只产品，均出现到期不能向投资人足额兑付的情况。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)