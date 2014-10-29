全球金市：金价持于1,230美元附近，市场等候FED会议结果

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
美联储将在周三稍晚结束两日政策会议，在美国经济展现强劲迹象下，美联储料将结束其买债计划。市场焦点放在决策者何时会开始升息。升息可能会打压黄金这类没有利息的资产。
9月美国资本财需求创下八个月来最大降幅，看来对经济颇有警告意味，目前经济似乎正以稳定速度前行。
此外，美国经济咨商会称，10月美国消费者信心指数升至94.5，为2007年10月以来最高；9月消费者信心指数为89.0。
根据国际货币基金组织(IMF)数据，俄罗斯9月连续第六个月增加黄金储备，阿塞拜疆则连续第二个月增持。
钯金日线图上可能出现“死亡交叉”，暗示很有可能重拾跌势。全球经济成长的基本面疑虑及美元升值曾推低钯金价格。(完)
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(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张涛)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)