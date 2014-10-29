全球金市：金价持于1,230美元附近，市场等候FED会议结果

美联储将在周三稍晚结束两日政策会议，在美国经济展现强劲迹象下，美联储料将结束其买债计划。市场焦点放在决策者何时会开始升息。升息可能会打压黄金这类没有利息的资产。

9月美国资本财需求创下八个月来最大降幅，看来对经济颇有警告意味，目前经济似乎正以稳定速度前行。

此外，美国经济咨商会称，10月美国消费者信心指数升至94.5，为2007年10月以来最高；9月消费者信心指数为89.0。

根据国际货币基金组织(IMF)数据，俄罗斯9月连续第六个月增加黄金储备，阿塞拜疆则连续第二个月增持。

钯金日线图上可能出现“死亡交叉”，暗示很有可能重拾跌势。全球经济成长的基本面疑虑及美元升值曾推低钯金价格。(完)

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