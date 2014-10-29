离岸人民币：香港9月末人民币存款微增0.82%至9,445亿元

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 香港金管局周三称，截至9月底，人民币客户存款及存款证余额分别达9,445亿元及1,831亿元人民币，总计11,276亿元人民币。人民币存款较上月环比微增0.82%。
8月底人民币存款 为9,368亿元，环比滞增。此前7月底人民币存款则微增1.2%。
香港金管局周三新闻稿显示，1-9月发行人民币债券1,636亿元,超去年全年40%，经香港银行处理的贸易结算在9月达6,056亿元人民币，今年首三季总额为4.5万亿元人民币，比2013年同期增加73%。
香港银行的人民币贷款由2013年底的1,156亿元人民币增加44%至2014年9月底的1,668亿元人民币。9月香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达7,819亿元人民币，比2013年第四季平均4,621亿元人民币增加69%。
详情请点选：(here)（完） (记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)