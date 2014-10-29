离岸人民币：香港9月末人民币存款微增0.82%至9,445亿元

香港金管局周三新闻稿显示，1-9月发行人民币债券1,636亿元,超去年全年40%，经香港银行处理的贸易结算在9月达6,056亿元人民币，今年首三季总额为4.5万亿元人民币，比2013年同期增加73%。

香港银行的人民币贷款由2013年底的1,156亿元人民币增加44%至2014年9月底的1,668亿元人民币。9月香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达7,819亿元人民币，比2013年第四季平均4,621亿元人民币增加69%。