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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 09:10 BJT

离岸人民币：香港9月末人民币存款微增0.82%至9,445亿元

路透香港10月29日 - 香港金管局周三称，截至9月底，人民币客户存款及存款证余额分别达9,445亿元及1,831亿元人民币，总计11,276亿元人民币。人民币存款较上月环比微增0.82%。

8月底人民币存款 为9,368亿元，环比滞增。此前7月底人民币存款则微增1.2%。

香港金管局周三新闻稿显示，1-9月发行人民币债券1,636亿元,超去年全年40%，经香港银行处理的贸易结算在9月达6,056亿元人民币，今年首三季总额为4.5万亿元人民币，比2013年同期增加73%。

香港银行的人民币贷款由2013年底的1,156亿元人民币增加44%至2014年9月底的1,668亿元人民币。9月香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达7,819亿元人民币，比2013年第四季平均4,621亿元人民币增加69%。

详情请点选：(here)（完） (记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
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