中国经济：中国可承受2015年GDP增长目标下调至7%--世界银行

路透北京10月29日 - 世界银行周三表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。

“我们的政策建议是，注意力应该放在改革而非实现具体增长目标上，”世界银行资深经济学家Karlis Smits在新闻发布会上向记者表示。

“主要的担忧在于，就像2014年目标那样，政策关注点如果是实现强劲的增长目标，就会要求宏观经济政策仍以支持内需为主，而非改革，”世行称。