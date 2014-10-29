中国个股：招商地产拟发行至多80亿元A股可转债，期限六年

刊登在深圳证券交易所的公告显示，本次发行的可转债自第五个计息年度起，如果公司股票在任何连续30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元（含当期应计利息）回售给公司。