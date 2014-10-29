中国个股：招商地产拟发行至多80亿元A股可转债，期限六年

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透上海10月29日 - 中国大型地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周三公告称，拟发行至多80亿元人民币A股可转债，存续期限为六年，票面利率不超过每年3.0%。
刊登在深圳证券交易所的公告显示，本次发行的可转债自第五个计息年度起，如果公司股票在任何连续30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元（含当期应计利息）回售给公司。
该期可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，同时还设立到期赎回条款，在到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债。
募集资金初步计划用于深圳深圳双玺花园一期、二期及珠海依云水岸、武汉江湾国际等五个项目。
本次可转债发行方案尚需公司股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。
招商地产A股周二收报12.46元，过去三个月下跌4.8%。(完)
欲浏览相关细节，请点选深圳证交所网站 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)