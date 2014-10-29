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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 09:04 BJT

中国个股：招商地产拟发行至多80亿元A股可转债，期限六年

路透上海10月29日 - 中国大型地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周三公告称，拟发行至多80亿元人民币A股可转债，存续期限为六年，票面利率不超过每年3.0%。

刊登在深圳证券交易所的公告显示，本次发行的可转债自第五个计息年度起，如果公司股票在任何连续30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元（含当期应计利息）回售给公司。

该期可转债转股期为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，同时还设立到期赎回条款，在到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债。

募集资金初步计划用于深圳深圳双玺花园一期、二期及珠海依云水岸、武汉江湾国际等五个项目。

本次可转债发行方案尚需公司股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。

招商地产A股周二收报12.46元，过去三个月下跌4.8%。(完)

欲浏览相关细节，请点选深圳证交所网站 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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