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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.10%，上日加权利率3.1577%

路透上海10月29日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.10%，上日该期限加权平均利率为3.1577%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.10% 2.92% 3.1577%

周二银行间市场质押式回购总成交金额11,098.65亿元，较上日的11,598.54亿元续降；其中，隔夜品种为8,911亿元，上日为9,383.92亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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