中国货币市场：七天回购开盘报3.10%，上日加权利率3.1577%

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透上海10月29日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.10%，上日该期限加权平均利率为3.1577%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.10% 2.92% 3.1577%
周二银行间市场质押式回购总成交金额11,098.65亿元，较上日的11,598.54亿元续降；其中，隔夜品种为8,911亿元，上日为9,383.92亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)