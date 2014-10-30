专栏节选：我们正面对通缩的新时代！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月30日出版的当期「老谢开讲」专栏) 如果大家不健忘的话，应该都记得二○一三年马英九总统掀开油价大涨的序幕，为了解决台电亏损破产的问题，台电的电价连续两阶段涨价，中油也改采浮动机制，将中油的汽油售价拉到与国际水平连结的水准，油电双涨带动台湾物价百业沸腾，各项民生消费品也跟着连续飙涨。

另一方面，○八年金融海啸后，美国联准会(Ｆｅｄ)实施ＱＥ(量化宽松货币政策)，全球主要四大经济体全都跟进。大家都认为全世界印了那么多钞票，原物料应该会大涨特涨，尤其是中国十三亿人口的庞大需求，全球可能出现通货膨胀危机，物价可能会涨到失控的地步。但最近全球经济似乎往相反的方向在发展，不但通膨没见到，反而看到一些通缩的迹象。

研究机构Capital Economics指出，目前有四大因素拖累市场，包括金属价格疲软、欧洲颓势再现、地缘政治因素及油价重挫，全球经济面临危险的转捩点。

**稀有金属、非铁金属全部走跌**

目前代表物价的综合指标ＣＲＢ指数跌到二七○点左右，ＣＲＢ指数最高一度涨到四七九点，单看这个指标距最高点则仅及四三．六％。如果大家仔细检视各项物价的变化，会发现各项商品与原物料在这两、三年来是一个跌势。

首先来看一度有避险英雄之称的贵金属，黄金从一九九九年的二五一．九七美元展开疯狂大涨势，二○一一年涨到一九二三．七美元，从此金价进入漫长的跌势，去年一度跌到一一八一．○五美元，中国大妈在一五○○美元进场抢黄金，但仍不敌金价回档的卖压。

另一个是白银，一九八○年莱特兄弟炒白银，一度将白银炒高到五十．五美元，后来白银崩盘，莱特兄弟破产。等了三十年，白银涨势再起，二○一一年白银又飙升到四十九．七五美元，恰好与八○年代的五十．五美元，在长线趋势上形成Ｍ头走势，如今白银又回落到十七美元左右。另一个是白金也一度炙手可热，曾大涨到一九一二．二美元，如今也跌落到一二五○美元左右，这是有避险功能的稀有金属走势。

其他非铁金属在中国是世界工厂的强大需求时代，各项金属价格都创下十分惊人的涨幅，最具代表性的是不锈钢原料之一的镍价。镍的天价出现在○七年，每公吨一度涨到五一八○○美元，○八年崩盘后跌到八八五○美元，跌幅将近八三％，后来镍价一度反弹到二八七五○美元，如今在一六八○○美元上下，跌幅十分沉重。

在中国是世界工厂的年代，各项非铁金属都曾出现飙升的纪录，像是铅价最高涨到三四八一美元，最惨跌到八五二美元，今年徘徊在二○○○美元左右；铝价最高涨到三三八○．一五美元，后来也惨跌到一二七九美元，如今也在二○○○美元左右；需求最频繁的铜，一○年最高涨到一○一九○美元，目前约在六七五○美元左右，大约下滑三成。

当中国不再是世界工厂，非铁金属已经很难再回到从前，这当中最具代表性的是铁矿石的行情。二○○○年以后，中国变成世界工厂，中国钢铁厂全力扩厂，造成澳洲铁矿石价格不断飙涨，一一年铁矿石每吨最高曾经涨到一八九．三美元，这是中国需求的最巅峰，此后，铁矿石报价每况愈下，如今每吨报价跌到七十八．六美元，跌幅达五八．三％。

从铁矿石报价可以看出钢铁业荣枯，中国全力扩厂效应，造成产能过剩，如今进入漫长调整，这当中还伴随着另一项指标，那就是燃煤价格。当中国是世界工厂时，全世界抢煤，煤价一路飙升，中国也创造出很多山西煤矿大亨，内蒙古更出现鄂尔多斯传奇。

但是这几年煤价颓势令人惊奇，澳洲昆士兰熟煤价格从最高的三六五．八三美元跌到一一二．七五美元，跌幅将近七成；最近中国为了拯救煤产业，十月十五日起开始提高燃煤关税，各项煤产品增加六至八％的关税，近日煤价每吨调高二十五至三十美元，与煤有关的企业，股价无不惨跌。例如内蒙古的南戈壁股价从一三○．九港币跌到四．三八港币，过去是绩优企业的兖州煤业从三十二．九五跌到四．九一港币，中国神华从四十二跌到十八．一港币，其他二、三线煤矿公司股价跌幅更是惊人。

过去铁矿石与燃煤最兴盛时，国际散装轮景气大好，用来表现运价的波罗的海指数︵ＢＤＩ︶在○八年一度写下一一七九三的历史高点，但随着煤与铁矿石的价格崩跌，如今ＢＤＩ指数一度跌到六四七点，不论是ＢＤＩ或ＢＣＩ都跌到大家不敢相信的地步，这些年很多散装轮的企业都到了卖船求生的地步。

原物料大跌也造成全球风水轮流转的效应，这三年受益最大的，是原来使用煤为大宗原料的火力发电厂，像是韩国电力公司获利大幅成长，股价大涨三倍，中国在香港上市的中国电力、华润电力、华能国际、大唐国际电力股价纷纷大涨。

台电曾经亏损累累，但今年已出现转亏为盈的讯号，其实发电成本的燃煤已跌了七成，火力发电厂获利空间加大，台电若能改善经营绩效，或许马英九总统也可以宣布台电降电价，也许还可以扭转低迷已久的声望。

**油价直直落，意味全球经济降温**

今年油价直直落，让各方感到意外。西德州原油从每桶一○八美元左右回落，最低跌到八十．三五美元，北海布兰特原油从一一六．五美元回落到八十三．三七美元，都回档将近三成。而与美国人日常生活相关的汽油售价，每加仑从最高的三．六三美元急跌到二．一二八美元。受惠于页岩气开发，美国天然气价格从每立方公尺十三．六九四一度跌到二．九美元，跌幅近八成，目前也只有三．六五美元。

油价走低最直接的原因是需求转弱，意味全球经济降温，但另一项因素是美国页岩油比预期发展更顺利。根据美国能源局预估，十一月美国页岩油供应大幅成长，每天的页岩油产能增加十．六万桶，到十月上旬，美国每日原油生产已达八八八万桶，明年每日产能可达九五○万桶，美国自产原油比率提高，也降低了原油进口量。

○五年美国原油有六成是由国外进口，去年跌到三二％，到了一五年会降到二一％，美国预计一七年会成为石油输出国，美国不再进口原油，将进一步削减贸易逆差，改善国际收支，会造成美元更强势，而美元强势则压抑了油价，这是个循环宿命。

今年油价下跌从美元强力上涨带动，加上产油国未减产，沙乌地阿拉伯已表示接受石油每桶八十美元的报价，其后伊朗也跟进降价，加重油价跌势，而攻占伊拉克油田的伊斯兰国贱售石油给伊拉克油商，也加剧了石油跌势。

按过去产油国生产成本来看，每桶八十二美元的油价，才能让产油国维持财政平衡，而页岩油每桶开采成本约七十至八十美元，最近油价下跌，美国各类原油探勘股跌幅都很重，看起来油价会在八十美元附近找到支撑，不过欧美联手经济制裁的俄罗斯，可能让油价在低档徘徊一阵子。

今年油价大跌，首当其冲的是俄罗斯经济，俄罗斯卢布已贬值到四十一．一三三兑一美元，今年俄罗斯股市已重挫二八％，是今年下跌最惨烈的市场，主要原因是石油为俄罗斯最大经济支柱，一旦油价下跌，俄罗斯经济将雪上加霜。

油价下跌是影响ＣＲＢ指数下挫的主因之一，不过过去几年炙手可热的软商品，这几年跌幅也十分惊人。例如，玉米过去也被拿去制造生质能源，玉米每英斗一度大涨到八四三．七五美分，如今大约在三五○美分左右，跌幅逾六成；小麦也从○八年的一三三四．五美分急跌到四二五．五美分，目前大约是五二六美分，从高档算下来，跌幅也高达六成。

**国际软商品供给仍充裕，价格跌跌不休**

全世界人口快速增加，理论上这些软商品易涨难跌，但是国际供给仍充裕，造成价格跌跌不休，连糖价也从每磅三十六．八美分跌到十六．一六美分，这些民生日用品价格大幅下跌，让全世界政府不必担心物价问题。只是这些软商品经常有价格僵固性，例如小麦跌价，面包应降价；黄豆大跌，豆腐、豆浆应降价，但市况并非如此。

所以眼前情况来看，全球原物料繁荣景象应已回不来了，首先是ＱＥ退场，美国开始回收资金，过去资金满天飞舞的时代不再，原物料不易再出现资金推波助澜、热钱炒作的大行情。况且，美元强势时代正式来临，美国开发页岩油造成汽油、天然气价格大跌，美国将从石油最大进口国一跃成为石油净输出国，美国改变贸易逆差结构，将进一步推升美元，美元走高，又促使以美元计价的原物料价格走跌。如果美元长期强势，原物料的空头可能会持续很久。

二是中国已正式结束生产基地的角色，不再是原物料价格推动者，可从中国钢铁业衰退看出端倪。这次煤、铁矿石，或者是波罗的海运价指数ＢＤＩ的长期跌势，都与中国有密切关系。

三是若欧元区经济未有效改善，日本经济也看不到曙光，中国调结构，未来经济调整路漫长，全球四大经济体只有美国一盏明灯，原物料很难出现大的需求潮，长期可能在低档震荡。

从ＣＲＢ的走势来看，过去ＣＲＢ指数一直在二○○点以下震荡，到了中国成为世界工厂，ＣＲＢ指数才出现奔腾的飙升行情，现在ＣＲＢ回落到二七○点。这是原物料价格回归合理化的现象。原物料若长期在低档，冲击最大的会是过去受益原物料大涨的资源生产国，像是俄罗斯、巴西、阿根廷、澳洲、纽西兰、南非、加拿大，这些资源大国经济会出现较大调整，近半年来，澳币、纽币、加币、南非币，这些炙手可热的货币，都出现不小的跌幅。

反观资源使用国可能是原物料跌价的受益者，台湾也是原物料使用较多的国家，像煤价大跌，让全世界电力公司股价暴涨；石油大跌，压抑了石化产业，石化股受压抑，但占生产成本比重四至五成的航空公司却扬眉吐气了，过去台湾的华航、长荣航受油价大涨影响，经常出现亏损，未来油价在低档，航空业会是最大赢家。

原物料涨或跌，如同双刃剑，有赢家也有输家，原物料涨价的时代，产业容易出现上肥下瘦局面；现在原物料走低，正好倒转过来，未来会是上瘦下肥的时代，享受低原料的企业，获利空间可望提升，像台湾很多电子零组件，因为镍、金、铝与铜价下跌，成本可望减轻，若是经营绩效提升，企业营业利益率就会相对提高。未来我们可能面对的是从通膨预期转入通缩的年代！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。