中信期货：中国期指总持仓上涨中小幅回落，多头动能不足

期指七连阴后终于迎来报复性中阳反弹，一举收复60日均线和5日均线，盘中在下午2点之前维持增仓稳步上行，最后一个小时则减仓加速上行，显示盘中反弹得到空方的认可，空方被迫减仓离场，从而对市场形成助推。从多空资金博弈角度看，前一周的下跌，似乎有空逼多的迹象，但是多头不为所动，周二期指强势反弹，出现多逼空局面，但最后谁将成为赢家目前还难以判断。

资金小幅撤离。节前9月24日期指总持仓创出新高后，随后从164265手连续回升至176546手，但是大盘出现了横盘整理，直到10月21日收阴并加仓，这样的情况维持了4天，10月27日持仓回升至185732手的水平，市场才略显止跌，加仓明显对下跌形成助力，这与之前我们分析前一个多月的多头氛围不一致，说明多方主导力量在减弱，不过多头连续6天加仓，足以显示多头的顽强，即便技术形态不乐观，多头仍坚持和空方对抗，但多头在周二的大幅反弹中没有一鼓作气，而是小幅减仓492手，略显多头信心不足，这对后市反弹略显不利。(完)