中信期货：中国期指总持仓上涨中小幅回落，多头动能不足

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
以下内容节选自10月29日的《期货日报》：
期指七连阴后终于迎来报复性中阳反弹，一举收复60日均线和5日均线，盘中在下午2点之前维持增仓稳步上行，最后一个小时则减仓加速上行，显示盘中反弹得到空方的认可，空方被迫减仓离场，从而对市场形成助推。从多空资金博弈角度看，前一周的下跌，似乎有空逼多的迹象，但是多头不为所动，周二期指强势反弹，出现多逼空局面，但最后谁将成为赢家目前还难以判断。
资金小幅撤离。节前9月24日期指总持仓创出新高后，随后从164265手连续回升至176546手，但是大盘出现了横盘整理，直到10月21日收阴并加仓，这样的情况维持了4天，10月27日持仓回升至185732手的水平，市场才略显止跌，加仓明显对下跌形成助力，这与之前我们分析前一个多月的多头氛围不一致，说明多方主导力量在减弱，不过多头连续6天加仓，足以显示多头的顽强，即便技术形态不乐观，多头仍坚持和空方对抗，但多头在周二的大幅反弹中没有一鼓作气，而是小幅减仓492手，略显多头信心不足，这对后市反弹略显不利。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)