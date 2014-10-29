国泰君安期货：大连铁矿石期货弱势调整，矿山减产有限而需求热情不高

以下内容节选自10月29日的《期货日报》：

上周铁矿石主力合约由1501换月至1505，由于市场对远月预期悲观，1505的矿石期价跳低至530元/吨以下。短期贴水幅度过高，进一步打压空间有限。从基本面来看，近期环保限产对铁矿石需求存在一定制约，导致港口现货价格持续下跌，且钢厂接货热情不高，短期现货面难有支撑。

从今年的资金和需求情况来看，钢厂原料冬储行情难以展开。同时，钢厂节后补库需求接近尾声，现货维持强势的时间已不多。矿石1501合约已经跟现货价格贴水缩小，随着港口现货的持续走弱，1501合约或跟随现货振荡回落。矿石1505合约有修复高贴水需要，短期下跌空间或较为有限，操作上可等待反弹加空。(完)

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