国泰君安期货：大连铁矿石期货弱势调整，矿山减产有限而需求热情不高

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
以下内容节选自10月29日的《期货日报》：
上周铁矿石主力合约由1501换月至1505，由于市场对远月预期悲观，1505的矿石期价跳低至530元/吨以下。短期贴水幅度过高，进一步打压空间有限。从基本面来看，近期环保限产对铁矿石需求存在一定制约，导致港口现货价格持续下跌，且钢厂接货热情不高，短期现货面难有支撑。
从今年的资金和需求情况来看，钢厂原料冬储行情难以展开。同时，钢厂节后补库需求接近尾声，现货维持强势的时间已不多。矿石1501合约已经跟现货价格贴水缩小，随着港口现货的持续走弱，1501合约或跟随现货振荡回落。矿石1505合约有修复高贴水需要，短期下跌空间或较为有限，操作上可等待反弹加空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)