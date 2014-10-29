南证期货：高库存将继续压制大连豆油价格

以下内容节选自10月29日的《期货日报》：

10月以来，虽然外盘大豆转入上行通道，但国内豆油却始终未能从下跌的泥潭中挣脱出来。即使有美豆收割受阻，巴西播种延迟等利多因素存在，但是国内豆油供应数量稳定在高位，下游消费却十分疲乏。其他油脂品种替代也在持续，令豆油价格难有起色。

目前大豆价格仍在成本线下方，但是随着外盘价格的反弹，支撑作用将逐渐减弱。南美播种尚处于开始阶段，虽然巴西中西部地区因前期高温少雨天气，播种工作停滞，但是本周预计迎来丰沛降雨，或明显改善墒情。国内未来到港量增加，压榨利润改善，豆油供应或保持在高位。但是下游消费却难以增长，高库存或继续压制豆油价格。(完)

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