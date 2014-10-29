南证期货：高库存将继续压制大连豆油价格

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
以下内容节选自10月29日的《期货日报》：
10月以来，虽然外盘大豆转入上行通道，但国内豆油却始终未能从下跌的泥潭中挣脱出来。即使有美豆收割受阻，巴西播种延迟等利多因素存在，但是国内豆油供应数量稳定在高位，下游消费却十分疲乏。其他油脂品种替代也在持续，令豆油价格难有起色。
目前大豆价格仍在成本线下方，但是随着外盘价格的反弹，支撑作用将逐渐减弱。南美播种尚处于开始阶段，虽然巴西中西部地区因前期高温少雨天气，播种工作停滞，但是本周预计迎来丰沛降雨，或明显改善墒情。国内未来到港量增加，压榨利润改善，豆油供应或保持在高位。但是下游消费却难以增长，高库存或继续压制豆油价格。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)