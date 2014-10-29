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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 09:32 BJT

芝加哥期市：玉米期价从三个月高位下跌，受农户销售影响

分析师与天气预报专家表示，11月再度出现温暖气候，对俄罗斯与乌克兰的2015年粮食作物将至关重要，此前因为缺乏雨水以及较早出现的寒冷天气，令作物种植遭逢困难。

分析师与交易商周二表示，澳洲主要小麦种植地区天候不利，可能导致该国产量较官方的2014/15年(10-9月)预估减少超过5%。澳洲为全球小麦第四大出口国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 530.00 -0.75 -0.14% +1.39% 499.48 72

CBOT玉米 364.00 -0.50 -0.14% +0.28% 366.57 65

CBOT大豆 1005.75 -2.25 -0.22% -0.02% 949.60 66

CBOT稻米 $12.05 -$0.01 -0.08% -1.55% $12.57 19

美国原油 $81.60 $0.18 +0.22% +0.74% $87.02 37

汇率

欧元/美元 $1.273 $0.000 -0.02% +0.28%

美元/澳元 0.886 0.001 +0.08% +0.68%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰/徐文焰)
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