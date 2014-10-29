芝加哥期市：玉米期价从三个月高位下跌，受农户销售影响

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
分析师与天气预报专家表示，11月再度出现温暖气候，对俄罗斯与乌克兰的2015年粮食作物将至关重要，此前因为缺乏雨水以及较早出现的寒冷天气，令作物种植遭逢困难。
分析师与交易商周二表示，澳洲主要小麦种植地区天候不利，可能导致该国产量较官方的2014/15年(10-9月)预估减少超过5%。澳洲为全球小麦第四大出口国。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 530.00 -0.75 -0.14% +1.39% 499.48 72
CBOT玉米 364.00 -0.50 -0.14% +0.28% 366.57 65
CBOT大豆 1005.75 -2.25 -0.22% -0.02% 949.60 66
CBOT稻米 $12.05 -$0.01 -0.08% -1.55% $12.57 19
美国原油 $81.60 $0.18 +0.22% +0.74% $87.02 37
汇率
欧元/美元 $1.273 $0.000 -0.02% +0.28%
美元/澳元 0.886 0.001 +0.08% +0.68%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰/徐文焰)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)