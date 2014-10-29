版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 09:09 BJT

《汇市简讯》欧元兑澳元需要消息面来突破区间交投

0047GMT

* 欧元兑澳元在亚洲盘小跌，澳元因澳股上涨和风险胃纳而走强

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚会议结果令投资者审慎，澳洲今无重要数据

* 五日、10日和20日移动均线见顶，20日波林格区间开始扩大

* 动能指标向下

* 需要有消息才能突破区间，纽约盘低位1.4350和稍早高位1.4389为支撑位和阻力位。

* 图表：link.reuters.com/tap33w(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐