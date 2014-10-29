欧洲金融：葡萄牙获得欧盟首肯，可以建立开发银行支持中小企业

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透里斯本10月28日 - 葡萄牙周二获得欧盟执委会同意，可以建立一家开发银行，利用本国政府援助和欧洲资金来支持中小企业，弥补不如人意的债市与股市融资。
中小企业占葡萄牙企业的90%以上，普遍债台高筑，在欧洲属于自有资本水平较低的一类企业。
欧盟执委会表示，成立开发银行符合欧盟的政府援助规定。
“尤其是，执委会认为此举将会解决妨碍中小企业获得融资的市场功能不彰的问题，同时不会过度扭曲欧盟单一市场中的竞争，”执委会在声明中表示。
葡萄牙政府预期，拟成立的开发金融机构(葡萄牙语缩写为“IFD”)到2020年将拥有最多达100亿欧元的可支配资金。
IFD起始资本将为1亿欧元，完全由葡萄牙政府提供。IFD将采取与民间投资者共同投资的方式，向中小企业提供融资。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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