中港个股：中国平安推覆盖千人的员工持股计划，以薪酬奖金增持股票

路透上海10月29日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 拟推出覆盖约一千人的核心员工持股计划，鼓励管理层及骨干员工以其薪酬及业绩奖金增持公司股票。

中国平安周三公告指出，该持股计划所持股票总数累计不超过公司总股本的10%，单个持有人累计所获股份对应的股票总额不超过总股本的1%，持股计划的存续期限为六年。

该持股计划每年一期，由管理人招商证券 通过专门的资产管理计划购买中国平安的股票，并设定12个月的锁定期，锁定期内不得进行交易。锁定期结束后，将根据业绩目标及公司与个人业绩完成情况确定可归属股票额度，分年归属至计划持有人。

中国平安新闻稿还指出，这次拟覆盖的千名员工中，超过八成人员是集团及专业公司部门负责人等中层主管。在征得员工同意后，将其部分薪酬和奖金转入上述持股计划，减少这些员工的当期现金收入占比，可使这些人员更紧密地与股东和公司的利益保持一致。

在上世纪九十年代初，中国平安就推出员工受益所有权计划，2010年员工受益所有权计划对应的平安股份开始解禁流通，并在此后时间陆续完成收益兑现，造就了平安内部一大批百万、千万身家的高管及员工。