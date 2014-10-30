专栏节选：企业满手现金却不投资--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月30日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

在美亚欧多数企业获利强劲成长之下，近来全球股市的大幅回挫令人傻眼。事实上，亮丽的获利水准已成为难解的习题。一般而言，获利好，企业会加码投资；就资本报酬率来看，公司将资金用于投资的效益，会远高于发现金给股东，因为投资人可能只会把钱闲置在银行。

事实上，美国的情况正好相反，企业将获利的九五％用来买回自家的股票。资本支出低迷，很难成为未来ＧＤＰ成长、增加就业机会及提高生产力的动能。台湾也是如此。一位分析师估算，若以二○○七年的预估为基础，目前美国经济成长比当初的估值低一二％；到了二四年，则更少了二成之多。这么庞大的产出缺口，只能透过新资本应用才能扭转。

有两大因素造成全球资本支出短缺的怪象。首先，是劳工过剩。自从中国开放市场后，庞大的劳动人口参与全球市场；目前全球仍处于吸收过剩劳工的过程。除中国外，前东欧共产政权垮台，以及印度市场的开放，都是劳工供给暴增的来源。中国劳动成本快速上扬，超额劳动供给渐渐被吸收；但至目前为止，还不足以造成新资本支出的需求。

有意思的是，增加资本支出带动经济成长，对股市反而有负面效应；资本支出会自股市吸收资金，进而造成利率上扬；任何一个功能健全的资本市场皆是如此。反之，能产生现金流量的疲弱经济，就像当前的环境，却对股市有利；正如全球股市在这波卖压出笼前的表现。

企业获利强劲的原因之一是压低劳动成本。劳工是终端消费的基石，疲弱的劳动市场，代表未来疲弱的ＧＤＰ成长。廉价的劳工让企业获利上升，却造成贫富差距扩大，而企业大方买回股票或发放股利，受益者通常都是富人那一个层级。

另一个可能解释是，超高的资本报酬率中，绝大多数获利来自独占利润，这表示，市场能存活的企业家数愈来愈少，或至少在这个产业还能保持获利的企业愈来愈少。

在iPhone 6问世前，苹果一度吃掉整个智慧型手机供应链获利的七五％，包括三星和其他品牌手机，以及手机记忆体和面板等相关业务。其他产业也有类似的高度寡占。

如果市场由一家厂商独大，竞争对手便不敢大肆扩充产能，甚至被迫缩减产能，而独占厂商也就没有增加投资的必要。这将造成财富更进一步集中，这正是马克思对资本主义的批判。

这两大因素可能同时存在，虽然不利全球经济的长期成长，但股市派对却可能还没有结束。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。