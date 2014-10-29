弘业期货：美联储再推QE可能性不大，沪铜价格趋于走弱

以下内容节选自10月29日的《期货日报》：

因基本面无重要变化，近期铜价仍处于振荡走势。从沪铜走势来看，10月以来的持续增仓代表了市场的较大分歧，但价格并没有出现较大的波动。不过，铜市趋势行情即将出现，或将开启“无QE模式”。

10月的美联储议息会议即将结束第三轮量化宽松。数据显示，美国经济持续复苏，虽然市场上仍有QE4的声音，但可能性很小。毕竟QE3在设置时并没有时间期限，主要是看经济的复苏状况。自年初开始缩减至今，每一次的减少都伴随着经济复苏的确认。如果结束后再推QE4，那将是一个矛盾的信号，预计可能性很低。

QE3即将结束，从美国经济的复苏状况以及美元指数的走势来看，再次推行QE的可能性不大。从铜价对比来看，每一轮QE结束之后铜价走弱的可能性均较大，建议以振荡下跌思路操作。(完)

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