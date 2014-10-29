弘业期货：美联储再推QE可能性不大，沪铜价格趋于走弱

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
以下内容节选自10月29日的《期货日报》：
因基本面无重要变化，近期铜价仍处于振荡走势。从沪铜走势来看，10月以来的持续增仓代表了市场的较大分歧，但价格并没有出现较大的波动。不过，铜市趋势行情即将出现，或将开启“无QE模式”。
10月的美联储议息会议即将结束第三轮量化宽松。数据显示，美国经济持续复苏，虽然市场上仍有QE4的声音，但可能性很小。毕竟QE3在设置时并没有时间期限，主要是看经济的复苏状况。自年初开始缩减至今，每一次的减少都伴随着经济复苏的确认。如果结束后再推QE4，那将是一个矛盾的信号，预计可能性很低。
QE3即将结束，从美国经济的复苏状况以及美元指数的走势来看，再次推行QE的可能性不大。从铜价对比来看，每一轮QE结束之后铜价走弱的可能性均较大，建议以振荡下跌思路操作。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)