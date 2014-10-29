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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 09:35 BJT

韩国经济：总统警告经济可能陷入长期低迷

韩国政府已向议会递交明年的预算案待审批，其中包括财政支出较今年增加5.7%，至376.0万亿(兆)韩元(3,593.6亿美元)的计划。

韩国财政年度始于1月1日，议会将在12月2日之前最终批复预算案，不过以前经常错过这一截止日期。

韩国企划财政部长官崔炅焕曾就日益上升的通缩风险发出警告，并承诺在朴槿惠总统任期剩余的三年内维持宽松的财政政策。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
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