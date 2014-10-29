华安期货：大连焦炭期货进一步拉涨可能性偏低

以下内容节选自10月29日的《期货日报》：

近期现货市场黑色系品种持稳，对期货近月合约的挺价较为明显，远月合约受此支撑也表现出抗跌性。不过，焦炭期货远月合约面对长周期的弱势压力，近期振荡偏弱的可能性较大。

在经济结构性改革及楼市弱势拖累下，虽然四季度经济触底回升的概率较大，但政策提振后难有过度刺激政策出台，决定了市场情绪短期持续利好将缺失。这将对长期基本面偏弱的工业品市场构成不利，尤其对黑色系期货品种远月合约的价格形成更多压制。

近期来看，终端需求的稳定或给钢价底部带来支撑，但是长期趋势依然偏弱且前期拉涨较多，在钢贸商不可能出现明显补库的压力下，钢材很难持续维持强势，稳中趋弱料是近期主流趋势。因此，在钢市坚挺、短期不可持续的情形下，煤焦市场情绪将明显受到打压，不利于煤焦期货价格走势。(完)

详情请点选链接：here