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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 09:10 BJT

华安期货：大连焦炭期货进一步拉涨可能性偏低

以下内容节选自10月29日的《期货日报》：

近期现货市场黑色系品种持稳，对期货近月合约的挺价较为明显，远月合约受此支撑也表现出抗跌性。不过，焦炭期货远月合约面对长周期的弱势压力，近期振荡偏弱的可能性较大。

在经济结构性改革及楼市弱势拖累下，虽然四季度经济触底回升的概率较大，但政策提振后难有过度刺激政策出台，决定了市场情绪短期持续利好将缺失。这将对长期基本面偏弱的工业品市场构成不利，尤其对黑色系期货品种远月合约的价格形成更多压制。

　　近期来看，终端需求的稳定或给钢价底部带来支撑，但是长期趋势依然偏弱且前期拉涨较多，在钢贸商不可能出现明显补库的压力下，钢材很难持续维持强势，稳中趋弱料是近期主流趋势。因此，在钢市坚挺、短期不可持续的情形下，煤焦市场情绪将明显受到打压，不利于煤焦期货价格走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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