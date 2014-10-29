华安期货：大连焦炭期货进一步拉涨可能性偏低

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
以下内容节选自10月29日的《期货日报》：
近期现货市场黑色系品种持稳，对期货近月合约的挺价较为明显，远月合约受此支撑也表现出抗跌性。不过，焦炭期货远月合约面对长周期的弱势压力，近期振荡偏弱的可能性较大。
在经济结构性改革及楼市弱势拖累下，虽然四季度经济触底回升的概率较大，但政策提振后难有过度刺激政策出台，决定了市场情绪短期持续利好将缺失。这将对长期基本面偏弱的工业品市场构成不利，尤其对黑色系期货品种远月合约的价格形成更多压制。
近期来看，终端需求的稳定或给钢价底部带来支撑，但是长期趋势依然偏弱且前期拉涨较多，在钢贸商不可能出现明显补库的压力下，钢材很难持续维持强势，稳中趋弱料是近期主流趋势。因此，在钢市坚挺、短期不可持续的情形下，煤焦市场情绪将明显受到打压，不利于煤焦期货价格走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)