中国货币市场：主要回购利率延续小涨势头，维持月末前稳定乐观预期

路透上海10月29日 - 新股申购资金陆续解冻，但中国银行间资金市场周三仍未出现明显改善，因月末前券商、基金等机构需求未减，加之个别大行上缴税款，主要回购利率延续小涨势头，幅度在3-4个基点(bp)左右。

从目前资金供求情况来看，流动性虽不宽松，但也未到过于紧张的程度，多数机构维持着对月末前资金面的稳定乐观预期。

华北一银行交易员称，“稍微有点紧，可能有大行月末缴税。不过月末应该没什么问题。”

他并表示，目前资金供求总量没有太大偏差，唯期限结构上稍有出入。其中隔夜及七天以内的略短期限需求旺盛，而供给方则更愿意出14天及以上，价格相对较高的资金。

据路透统计，周二(28日)至周四(30日)，沪深两市将共有9,558.6亿元人民币新股申购资金解冻。

华南一银行交易员也认为，现在市场流动性只能说没有想像和预期中宽松，但并未达到特别紧张的程度。对以利率债为主要抵押品的银行来说，度过月末基本没什么压力。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5585 2.5203 +3.82

七天 3.1856 3.1577 +2.79

14天 3.8347 3.7638 +7.09

上海证交所质押式回

其中:隔夜 3.0650 2.3650 +70.00

七天 3.3600 3.0400 +32.00

14天 3.5150 3.4000 +11.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6300 2.5800 +5.00

七天 3.2500 3.1800 +7.00

14天 3.8900 3.8000 +9.00

Shibor

其中:隔夜 2.5180 2.4910 +2.70

七天 3.1400 3.0590 +8.10

三个月 4.4503 4.4502 +0.01