中国货币市场：主要回购利率延续小涨势头，维持月末前稳定乐观预期

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透上海10月29日 - 新股申购资金陆续解冻，但中国银行间资金市场周三仍未出现明显改善，因月末前券商、基金等机构需求未减，加之个别大行上缴税款，主要回购利率延续小涨势头，幅度在3-4个基点(bp)左右。
从目前资金供求情况来看，流动性虽不宽松，但也未到过于紧张的程度，多数机构维持着对月末前资金面的稳定乐观预期。
华北一银行交易员称，“稍微有点紧，可能有大行月末缴税。不过月末应该没什么问题。”
他并表示，目前资金供求总量没有太大偏差，唯期限结构上稍有出入。其中隔夜及七天以内的略短期限需求旺盛，而供给方则更愿意出14天及以上，价格相对较高的资金。
据路透统计，周二(28日)至周四(30日)，沪深两市将共有9,558.6亿元人民币新股申购资金解冻。
华南一银行交易员也认为，现在市场流动性只能说没有想像和预期中宽松，但并未达到特别紧张的程度。对以利率债为主要抵押品的银行来说，度过月末基本没什么压力。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5585 2.5203 +3.82
七天 3.1856 3.1577 +2.79
14天 3.8347 3.7638 +7.09
上海证交所质押式回
其中:隔夜 3.0650 2.3650 +70.00
七天 3.3600 3.0400 +32.00
14天 3.5150 3.4000 +11.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6300 2.5800 +5.00
七天 3.2500 3.1800 +7.00
14天 3.8900 3.8000 +9.00
Shibor
其中:隔夜 2.5180 2.4910 +2.70
七天 3.1400 3.0590 +8.10
三个月 4.4503 4.4502 +0.01
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)