宝城期货：郑糖涨势步入尾声，期价面临回落风险

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
以下内容节选自10月29日的《期货日报》：
随着巴西甘蔗减产预期炒作淡去，加之国内糖市偏强销售数据被消化，近期国内郑糖期货涨势有所衰竭，主力1501合约在上行至4700元/吨上方后，明显感受到较强的抛空压力。由于按照新糖定价标准，4600元/吨以上糖企存在利润空间，而随着新榨季临近，未来产业客户卖出套保需求将大增。预计郑糖涨势已步入尾声，后市期价面临回落风险。
随着新榨季食糖主产区广西、云南等地开榨时间趋近，糖厂低价抛售现象逐渐增多。据了解，截至10月27日，广西南宁、柳州等地多数厂商纷纷下调报价20元/吨至4430元/吨，云南昆明、甸尾等地的多数糖厂也下调报价20元/吨至4330—4370元/吨。尽管糖企主动下调报价，但现货市场观望情绪浓厚，成交依然偏淡，采购方并未响应糖厂降价行为而积极参与，是想等待新糖上市后逢低购入。
因此，未来糖价面临承压回落的风险较大，主力1501合约在4700元/吨上方依然是糖企卖出套保的较佳点位。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)