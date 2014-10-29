宝城期货：郑糖涨势步入尾声，期价面临回落风险

以下内容节选自10月29日的《期货日报》：

随着巴西甘蔗减产预期炒作淡去，加之国内糖市偏强销售数据被消化，近期国内郑糖期货涨势有所衰竭，主力1501合约在上行至4700元/吨上方后，明显感受到较强的抛空压力。由于按照新糖定价标准，4600元/吨以上糖企存在利润空间，而随着新榨季临近，未来产业客户卖出套保需求将大增。预计郑糖涨势已步入尾声，后市期价面临回落风险。

随着新榨季食糖主产区广西、云南等地开榨时间趋近，糖厂低价抛售现象逐渐增多。据了解，截至10月27日，广西南宁、柳州等地多数厂商纷纷下调报价20元/吨至4430元/吨，云南昆明、甸尾等地的多数糖厂也下调报价20元/吨至4330—4370元/吨。尽管糖企主动下调报价，但现货市场观望情绪浓厚，成交依然偏淡，采购方并未响应糖厂降价行为而积极参与，是想等待新糖上市后逢低购入。

因此，未来糖价面临承压回落的风险较大，主力1501合约在4700元/吨上方依然是糖企卖出套保的较佳点位。(完)

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