港报财经评论：货币有空间放松，A股走势改善中--经济日报10月29日

货币有空间放松，A股走势改善中/林瑞芬

沪港通未能如期通车，市场偏向看只是押后多于永久搁置，中、港股市在周一略为回软后昨又回升，迅即消化利淡因素。恒指昨收报23,520，升1.6%；大市成交额只有677亿港元。上证综指则收报2,337，急升2.1%。货币面有空间放松，加上，随着新股发行告一段落，新股申购资金开始陆续解冻，A股表现暂胜一筹。技术上，恒指昨略为上破23,500，但守稳的能力未能确认，始终占领活动仍持续，破23,500再向上，阻力重重，23,800-24,000都有大机会遇阻。沪港通何时通，坊间传言只有路霸清，才能通，至于路霸何时清，就难以预料！

国家统计局最新公布，1至9月份全国规模以上工业企业实现利润总额43,652亿人民币，同比增长7.9%，增速比1至8月份回落2.1%。然而，9月份实现利润总额5,634亿人民币，同比增长0.4%，与8月份相比由跌转升。据分析，9月份工业利润由跌转升的主要原因一来是销售增长小幅加快；二来是单位成本有所降低。9月份，企业每百元主营业务收入中的成本为85.92人民币，与8月份相比减少0.4人民币。年中以来，油价回落不少，有利于中国内地工业企业成本的控制，相信此趋势可以持续至明年，销售不变或略升，均有机会改善企业的盈利面。

引述国际投行高盛在最新报告中指出，最近几个月油价的大跌主要反映投资者头寸的调整远远超出实际供需基本面恶化的程度，预计2015年全球原油市场供应过剩将进一步增强，价格也会进一步下跌，故将2015年一季度和下半年WTI油价目标从每桶90美元下调至75美元，布伦特油价目标从100美元下调至85美元。

据高盛指美国页岩油生产增加正在给全球能源流动产生愈发深远的影响，美国页岩油产出的规模和持续性正在压低全球成本曲线。在今年原油价格下跌过程中，油组和沙特并未通过积极减产来支撑油价，反而试图通过降价争夺市场份额，目的是想将美国页岩油挤出市场。高盛指出，油组已丧失定价权。随着美国页岩油产出超过油组的闲置产能，原油市场的定价机制将主要由美国页岩油的边际成本所决定。美国生产要在2016年才有可能放缓，故2015年油价仍受困供过于求。(B05)

4G加快上客，中电信看俏/余少文

市场似乎一日已消化沪港通未通消息。而中国电信 今年首三季盈利增长近10%，尽管第四季是淡季，但开通4G可保盈利增长。中国内地股市昨日显着回升，国企指数亦升237点或2.3%，收报10,548点，成交额增加至150亿港元，由于昨日放量走高及升破“头肩底”颈线，量度目标10,924点，略低于9月中旬反弹高位10,949点所在；而红筹指数升61点或1.4%，收报4,443点，成交额49亿港元。

由于中共中央总书记习近平表示选择若干具备条件的地方发展自由贸易园区，因上海自贸试验区取得经验，可以复制及推广经验，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国推广的要推广到全国。

故市场预期中国短期内会落实第二批自贸区名单，料天津可成为第二批名单内，加上大市回升，不少天津概念股都造好，如天津发展 、天津港 、天津津燃 等，可留意有否搭顺风车的机会。至于中资股本周亦会加快第三季业绩披露，可留意一些业绩股，如中电信昨日中午披露首三季业绩后，股价显着走高，全日升5.6%，收报4.91港元，可以挑战5.2港元，突破则可冲击7港元水平。

而中电信首三季收入升2%至2,436亿人民币，盈利升10%至162亿港元。当中第三季收入776亿港元，下跌4%，季内盈利升5%至47亿港元，是2013年以来升幅最少的季度。加上第四季是传统最淡的季度，盈利普遍少于30亿港元，如去年只有28亿港元，前年则为24亿港元。如按彭博综合预测数值后，料今年盈利约185亿港元，即第四季盈利只有23亿港元，若然预测准确，会是数年以来最差的第四季，股价在第四季或多或少会受影响。

然而，尽管第四季盈利或出现同比下跌，是过去两年最差的第四季，但业绩经过收购母公司3G资产后，增长开始稳定下来，预期今年盈利增长只有6%，反映第四季业绩转差，但亦预期明年盈利增长回升至近10%，后年增幅可达16%，反映其业绩开始复苏。当然，中电信第三季业绩欠佳，或是6月开始营业税转为增值税，从而令收入减少，以及影响盈利增速，预期明年上半年会继续浮现营改增的影响，惟在今年盈利基数较低下，明年下半年会有较强的增长表现。(B06)

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