港报财经评论：雾霾催生能源投资机遇--信报10月29日

雾霾催生能源投资机遇/习广思

油价上周一度反弹，市传中东产油国将减产托油价，但根据国际能源总署（IEA）的数据，沙地阿拉伯9月原油产量不减反增，每日产能973万桶，科威特最高石油委员会前成员接受媒体访问时表示，沙地和大部分波斯湾国家将维持产油量稳定，不会屈从压力减产，令市占率流失。油价自6月来重挫约25%，原油供应过剩；加上需求疲弱，导致全球原油市场失衡，部分产油国不断呼吁减产，以扭转油价颓势，但减产也可能面临市场占有率下降的风险。

有分析员认为，科威特、卡塔尔、沙地阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿曼和巴林等6个波斯湾合作理事会（GCC）成员国现金充裕，足以抵御油价下跌的冲击。据国际金融研究所（IIF）数据，由于过去10年来油价大涨，GCC成员国的财政储备金总额已攀升至2.45万亿美元，去年总收入从2009年的3660亿美元，升至7290亿美元；相反，巴西、委内瑞拉、阿根廷、俄罗斯等非GCC产油国却面临财赤威胁，油价下跌对这些国家冲击最大。美国页岩气产量大增，也令油价疲不能兴。

目前美国面对着两大敌人，首先是年前入侵乌克兰的俄罗斯，恰好俄罗斯也是靠石油收入支持国库，战略上不会让油价上涨；另一敌人是“伊斯兰国”（IS），其主要收入来源除了绑架勒索，就是非法输出石油。在以上情况下，油价岂能上升？

与油价难兄难弟的金价近日从1250美元水平持续滑落至1227美元，上周曾经指出，金价反弹期间，SPDR黄金净持仓却背驰，不升反跌，反映持有黄金好仓的投资者都趁金价反弹减持。随着油价逐步下跌，近两周多以来金价上升更显得没有道理。在联储局议息并正式结束QE3后，很有可能轮到金价出现新一轮插水潮，投机投资者最好密切留意沽金时机，以免错失像这几个月的油价跌浪，千载难逢的赚钱机会。

北京亚太经合组织会议（APEC）举行在即，华北地区再遭遇严重雾霾天气。为使会议在晴朗天气下召开，北京市将采取最高级别的空气品质保障措施，预计减少京津冀地区污染物排放约40%。(B01)

澳元蓄势挑战0.90/苏子

澳元兑美元自9月25日跌破0.88美元关口后，这一个月来主要在0.8638美元至0.8898美元间横行上落，全无方向可言。昨天澳元兑美元所造的0.8842美元高位，刚好与20天保历加通道的0.8845美元顶部阻力相若，亦与本月9日的0.8898美元高位阻力相距不远。由于目前澳元兑美元的CCI指数自9月上旬开始呈现底背驰利好讯号，昨天CCI指标更已升至正100阻力以上，反映汇价较大机会摆脱已持续逾一个月的上落市闷局，将向上作出重大突破！

由于汇价向上突破上述横行上落区顶部后，已经同时突破上述的通道顶部阻力，故技术上看，后市可望以单边市形式顺利突破0.90心理关口，并挑战汇价自6月的0.9505高位跌至本月3日的0.8638低位的61.8%调整目标。美元兑加元自上周三开始，主要在10天及20天平均线间争持，日线图上则在营造一个顶部不利形态，故只要稍后汇价顺利跌至20天线支持以下波动及收市，料将可向下作出更深的调整市，朝着1.10加元心理关口以下迈进。

目前市场焦点，肯定是本周联储局一连两天的议息结果。本来预期在市场知悉议息结果前，美元有机会继续造好，原因是联储局将按照原来的退市计划，在本月正式结束QE3措施，可惜为止，美汇指数未能走高之余，更于昨晚美国市顺利跌破20天线支持，最低曾见85.27水平。

由于美元未能继续造好，反映市场大户可能认为即使联储局在本月正式结束QE3措施后，亦未必能对美元构成新一轮上升动力，故小心美元的短期走势有机会继续向下调整，美汇指数或会进一步下破85心理关口，并考验50天线及本月15日的84.47低位支持。因此，倘若本周四凌晨市场知悉联储局的议息结果后，美元仍未能转强并突破86阻力关口，届时宜候高建立美元短仓。(B14)

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