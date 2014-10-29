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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 09:39 BJT

更新版 1-日本经济：9月工业生产创八个月最快增速，缓解经济担忧

但有关日本经济可能无法承受再次调升消费税的忧虑依然挥之不去，这引发安倍可能推迟第二次调升消费税的臆测。

路透的分析师调查预估，日本第三季经济环比年率料为增长2.9%，此前三个月的经济环比年率为下滑7.1%。

日本央行周五公布的半年报，可能将本财年经济成长率1%的预估约略下调一半。 但央行对2015年4月起的年度通胀率将达到其2%目标的预估维持不变。

许多民间经济学家对于日本央行将达成通胀率目标，并进一步放宽政策表示怀疑。(完) (编译 王丽鑫/王颖/陈宗琦；审校 许娜/张涛/徐文焰)
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