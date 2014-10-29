港报社评：行政立法已被拖垮，司法堡垒不容侵蚀--信报10月29日

盛传的消息指出，自由党党魁田北俊将会被免去全国政协委员职务，理由是「违反政协章程」，导火线是他上周公开呼吁梁振英考虑辞去特首一职。据说，三月在北京举行的全国政协会议，通过了一项政治决议，要求政协委员坚定不移贯彻「一国两制」方针和《基本法》，积极支持香港特首依法施政，田北俊违反的正是这一条章程。

姑勿论特首辞职是否能够解开僵持不下的政治死结，田北俊所观察到的困局却非夸张虚妄，香港确渐渐沦落至极难管治的地步，过往赖以建功立业的三权分立，行政、立法和司法皆受到不同程度的冲击。行政举步维艰已不在话下，立法则由于反对派议员动辄在立法会拉布而显得效率极差。至于司法，关乎香港最引以自豪的核心价值，过往一个月以来亦频频受到侵蚀，不禁让法律界人士以及普罗大众心情沉重。

按照当下的态势，恳请示威者回家近乎缘木求鱼，解铃还须系铃人，让占领运动撤退、让扰民行为结束、让司法堡垒不因集体违法而失守的希望，悬于政府与学联之间的持续对话。

无论如何，对话仍然是寻求解决方法的最佳途径，政府必须给予适切的回应。此外，政改三人组也应早日推出次轮政改谘询方案，把各方带入扩大提委会民主化的实质讨论。处理占领运动与推进特首普选五部曲，都要尊重民意，坚守法治。倘若香港司法的大堤在狂澜中出现缺口，繁荣安定都会被冲走了 。(A02)

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