港报社评：行政立法已被拖垮，司法堡垒不容侵蚀--信报10月29日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
盛传的消息指出，自由党党魁田北俊将会被免去全国政协委员职务，理由是「违反政协章程」，导火线是他上周公开呼吁梁振英考虑辞去特首一职。据说，三月在北京举行的全国政协会议，通过了一项政治决议，要求政协委员坚定不移贯彻「一国两制」方针和《基本法》，积极支持香港特首依法施政，田北俊违反的正是这一条章程。
姑勿论特首辞职是否能够解开僵持不下的政治死结，田北俊所观察到的困局却非夸张虚妄，香港确渐渐沦落至极难管治的地步，过往赖以建功立业的三权分立，行政、立法和司法皆受到不同程度的冲击。行政举步维艰已不在话下，立法则由于反对派议员动辄在立法会拉布而显得效率极差。至于司法，关乎香港最引以自豪的核心价值，过往一个月以来亦频频受到侵蚀，不禁让法律界人士以及普罗大众心情沉重。
按照当下的态势，恳请示威者回家近乎缘木求鱼，解铃还须系铃人，让占领运动撤退、让扰民行为结束、让司法堡垒不因集体违法而失守的希望，悬于政府与学联之间的持续对话。
无论如何，对话仍然是寻求解决方法的最佳途径，政府必须给予适切的回应。此外，政改三人组也应早日推出次轮政改谘询方案，把各方带入扩大提委会民主化的实质讨论。处理占领运动与推进特首普选五部曲，都要尊重民意，坚守法治。倘若香港司法的大堤在狂澜中出现缺口，繁荣安定都会被冲走了 。(A02)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)