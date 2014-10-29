港报社评：阵地战转为运动战收割占领最大成果--明报10月29日

近期，各个阶层市民都有同一个问题，就是「占领运动点样收科？」这个问题，即使是坚持占领干道、堵路阻塞交通的学生和占领者，都不知道答案。此时此刻，学生应该以开放态度，聆听不同意见，回归务实再定行止；若一意孤行，这场运动有可能被带进死胡同。

占领干道影响百万市民，早已流失部分市民的支持；近日占中三子淡出，更折射出占领运动形势严峻。这场占领运动，公开摆出学联、学民思潮、占中三子三头马车领导的格局，但熟知内情者都知道，领导权的矛盾早就爆出来。

占领运动历时逾月，就个人而言，这对体能有巨强度要求，参与占领者多已疲惫，身体状况需要调节。

学生有一个心魔，认为现在撤离、退场，就是软弱、输了。其实，对于撤离退场，若视为转进，只要有足够信心，相信市民的支持不会减退，则转进之后，抗争与争取民主普选的空间更大。

学联昨日又出招，写信给政务司长林郑月娥，提出第二轮对话，希望林郑月娥安排国务院总理李克强和主管港澳事务的官员，直接与学生对话。

政治讲求可能，学联却罔顾现实，追求自我心目中的不可能，以这种盲动勇武寻求与中央打交道，这个时空顿时陌生起来。

无论如何，学联既然提出再对话，政府应该接招，而今次对话目标应该订在争取解决封堵主要干道的问题。学联与政府都要释出善意，学生退场，政府答允继续对话，先纾解眼前困局，再深入讨论政改安排。(A04)

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