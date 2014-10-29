《路透晚报》--10月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》世界银行呼吁中国将2015年经济成长目标降为7%，专注改革

世界银行周三表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。

--中国贸易：退税优惠刺激中国硼钢出口大增，引发其他国家业者不满

中国对一些亚洲国家出口的享受优惠税收政策的钢材量大增，引发一些批评声音，认为中国钢厂凭借出口退税政策的优势廉价销售过剩钢材。

--中国经济：西太MNI中国10月消费者信心指数重挫，逼近三年来低点

澳大利亚西太平洋银行和国际市场新闻社（MNI)周三联合发布的中国10月消费者信心指数（CSI）加速下跌，并逼近三年来低点，因消费者进一步下调其对中国就业、楼市及个人经济状况的看法。

--中国房地产：中国为全球资本输出大国，海外房地产投资增长迅速--高纬环球

商业房地产服务商--高纬环球称，近年来中国已成为全球资本输出大国，对外房地产投资增长迅速。自2008年至2014年6月期间中国对外房地产投资增长了200多倍，投资总额达337亿美元水平。

【金融】

--中国金融：国开行9月末不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内--报载

据中国证券报周三报导，截至9月末，国家开发银行贷款余额7.65万亿元人民币；不良贷款率0.53%，连续38个季度控制在1%以内，不良贷款率、不良贷款额实现双降。

--两岸金融：两岸货币交换协议仍将持续协商未有时间表--外管局副局长

针对两岸货币交换(SWAP)协议进程，中国国家外汇管理局副局长方上浦周三表示，将就相关议题继续协商以达成共识，但并未对此提出具体时间表。

--中港个股：中国银行称前三季跨境人民币清算业务同比增逾九成

按市值计中国第四大银行--中国银行周三称，今年前三季度，中行共办理跨境人民币清算业务173.02万亿元，同比增长92.39%，规模再创新高，继续保持全球第一。

--《路透峰会》工行国际化布局近完成，科技优势助其占人民币全球清算先机

全球资产最大的银行--工商银行国际业务部总经理吴斌表示，工行未来会在海外再增加10家左右分支机构，从而大体完成该行全球化的经营布局。在目前已成新加坡、卢森堡人民币清算行的基础上，下一步将争取在美洲地区有所突破。

【固定收益】

--中国债市：信用债估值继续全线下行，但一年品种跌幅收窄--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值继续全线下行，上次跌幅居前的一年期品种，本次幅度明显收窄至3-4个基点(bp)。

--新债招标：中国五年国债定位稍低预期，需求中规中矩不及现券强势

中国财政部周三上午招标的五年期固息国债，中标利率稍低于预期均值，但考虑到今日早盘现券走势较强，其不到两倍的投标倍数显示需求并不算太旺盛。

--中国债市动态：五年期金融债收益率领跌，宽松预期令乐观情绪续发酵

中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周三早盘继续小跌，中短期金融债降幅略甚。交易员表示，市场对央行未来宽松政策各种憧憬仍存，令现券乐观情绪继续发酵，从盘面来看，五年期金融债买气较盛。

--中国货币市场：主要回购利率延续小涨势头，维持月末前稳定乐观预期

新股申购资金陆续解冻，但中国银行间资金市场周三仍未出现明显改善，因月末前券商、基金等机构需求未减，加之个别大行上缴税款，主要回购利率延续小涨势头，幅度在3-4个基点(bp)左右。

--中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限一、三和五年

中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(11月3日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括一、三和五年。

--中国货币市场：浙江新昌农村商业银行称今年同业存单发行额度为6亿元

中国浙江新昌农村商业银行日前公告，今年同业存单额度为6亿元人民币。至此，累计已有72家银行披露年度计划，规模总计达13,918亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘升破6.11元后涨幅收窄，短期料续看涨

中国人民币兑美元周三早盘走升，盘初升破6.11元关口后升幅有所收窄。中间价连续三天上涨并创近半个月高位。交易员称升破6.11元后客盘购汇增多，短期续涨可能性偏大。

--离岸人民币：预期明年陆企宝岛债发行规模较今年加倍成长--台湾柜买中心

台湾柜买中心周三表示，大陆企业在台湾发行人民币计价宝岛债的发行规模至年底约250亿人民币，且预期明年会加倍成长。

--离岸人民币：香港航空发行两年期8亿元点心债，票息7.50%--销售文件

香港航空国际控股（Hong Kong Airlines International Holdings）周三已成功发行一笔两年期、规模8亿元的点心债，票息7.50%，较此前初步指导息率有所下降。

--离岸人民币：香港人民币资金池超1.1万亿元，点心债已达3,744亿元

数据显示，香港在人民币离岸市场发展中的地位已日益重要。截至9月底，包括人民币存款和存单的资金池余额已达11,276亿元，点心债的余额则达到3,744亿元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.5%连续第二日上涨，受基建投资板块带动

中国股市沪综指周二收升1.5%并连续第二日上涨，受基建投资板块带动，盘中震荡有所加大。分析师指出，市场短线调整后继续攀升，但上方技术阻力位、2,400点整数关口及月线连续收阳后的技术调整需要将对大盘形成压力。

--中港证券：香港证监会称已完成沪港通的准备工作

香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三表示，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。

--《路透峰会》伦敦证交所拟上市中国股指期货，争夺离岸人民币中心

伦敦证券交易所(LSE)执行长告诉路透，在拓展中国业务的计划中，下一阶段准备使中国股指期货在伦敦上市。

--《路透峰会》沪港通尚未解决两地征税差异问题

中国尚未解释为何“沪港通”未能如期在周一推出，但这项连接上海与香港股票交易的计划之前未能协调两地的税务差异。

--《路透峰会》作空中国的对冲基金经理CHANOS认为，中国资本外流在加速

长期做空中国的对冲基金经理Jim Chanos表示，中国的信贷泡沫正开始导致资本外流加速，有可能最终造成人民币走弱。

--中国钢铁：前三季度重点钢企主营业务利润扭亏为盈，钢价回升仍难

中国重点钢企主营业务利润在今年前三季度实现扭亏为盈，近期钢企负债率出现下降，银行借款有减少的趋势，惟产能过剩背景下钢价回升依然困难。

--中国汽车：一汽大众汽车公司召回部分奥迪A4汽车，因安全气囊存在问题

中国国家质量监督检验检疫总局周三表示，一汽大众汽车有限公司已向国家质检总局备案了召回计划，决定自即日起召回2012年至今生产的奥迪A4汽车27万余辆，因安全气囊控制单元的软件参数设置问题。

--中港个股：中国平安推覆盖千人的员工持股计划，以薪酬奖金增持股票

中国第二大寿险公司--中国平安拟推出覆盖约一千人的核心员工持股计划，鼓励管理层及骨干员工以其薪酬及业绩奖金增持公司股票。

--中港股业绩：海通证券前三季净利增逾三成，拟发行短期公司债

中国大型券商--海通证券周三公布三季报，前三季实现净利49.49亿元人民币，同比增长34.7%。公司还拟发行新型短期融资工具--短期公司债，以补充公司流动资金等。

--中国个股：招商地产拟发行至多80亿元A股可转债，期限六年