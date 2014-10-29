港报社评：香港法治濒“破在旦夕”危机--星岛日报10月29日

当占领运动由堵塞干道进展到集体违反法庭颁下的禁制令，即使政治立场偏向民主派的大律师公会，都不得不发出本港法治「危如累卵，破在旦夕」的最高级别警号，反映这场运动造成的法治危机已极为严峻。

法治向来是本港的核心价值和竞争优势。一个社会的法治，不单看其法律条文，还视乎其执法能力和司法独立，以及政府、企业机构和市民的守法精神，尊重和服从法庭的判决，确保公义昭彰。

偏偏今次的占领运动，打着公民抗命的旗帜，透过违法行为去服膺一个政治目标。如此漠视法庭权威，身为法律学者的运动发起人戴耀廷，竟然还说这算不上挑战法治，为破坏法治的恶性涂脂抹粉。

律师会前日已经发出声明，对公众人士公然违反法庭禁令，表示极度关注及忧虑，指会严重影响香港的司法制度和破坏香港的核心价值。

大律师公会昨日的声明，措词严厉得多。今次占领者集体违抗法庭命令，又得到学者「误导」和具有法律专业资格的知名政治人物「鼓励」，公会昨日形容这已超出合理容忍限度，是侵蚀法治行为的极坏先例。

一国两制下，本港比内地享有的最大优势是法治。刚结束的中共四中全会，强调「依法治国」，内地法治水平虽然远不及本港，但正逐步推进。港人如果不懂得珍惜享有的法治，反而为求达到政治目的，不惜以各种花言巧语为藉口自毁法治长城，令百多年建立的社会根基崩溃，怎不令人心寒？(A04)

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