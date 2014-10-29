港报社评：结束“占中”，接通“沪港通”--文汇报10月29日

全城引颈以待的「沪港通」，未能如市场预期于10月内开通，令投资者失望。「沪港通」对香港经济发展和国家金融发展发挥重要作用，备受中央支持和香港社会重视。「占中」导致「沪港通」不能如期开通，反映违法「占中」直接损害香港的金融业发展。香港各界应该支持政府依法清场，早日结束「占中」，尽快接通「沪港通」。

「沪港通」是涉及人民币国际化及开放资本帐的重大金融改革，关乎国家安全。香港金融中心建基于法治之上，「占中」正正破坏法治基础，动摇香港金融业的根基。「沪港通」本来万事俱备，但在违法「占中」行动的冲击下，「沪港通」未能如期开通，令业界和许多港人感到失望。

「沪港通」于今年4月10日正式公布设立，即时成为刺激本港股市的强心针，当日恒指收市报23,186点，其后最高曾见25,363点，即累计上升达2,177点之多，升幅达9.3%。但是，「占中」爆发以后，市场情绪由乐观转趋审慎，导致恒指大幅回落，打回原形。「沪港通」暂缓开通，说明「占中」破坏两地关系，香港金融业发展受挫。

中央一向重视香港的经济发展，希望借助香港法治完善、资讯自由等优势，推动国家的金融改革，例如将香港定位为人民币离岸中心，为人民币国际化铺路，同时巩固香港金融中心地位，实现两地互利双赢。这要看本港市民能否齐心协力，令「占中」乱局早日结束。

需要指出的是，有些市民虽然渴望尽快开路恢复交通，但又不赞成警方使用武力清场。这种矛盾的心态会导致冲击法治、瘫痪管治的乱局无了期地拖下去，对香港发展经济、改善民生没有任何好处。香港已经为政争不休而付出沉重代价，不能任由「占中」泛滥恶化，令香港错失发展良机。广大市民痛定思痛，应全力支持警方果断清场，彻底消除「占中」混乱，重整法治和秩序，为「沪港通」开通创造有利条件。 (A03)

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