更新版 1-离岸人民币：香港人民币资金池超1.1万亿元，点心债已达3,744亿元

* 香港离岸人民币资金池规模达1.1万亿

* 香港点心债存量全球最大达3,744亿元

* 前三季香港人民币贸易结算量为4.5万亿

* 香港人民币跨境平台日均交易量9月超7,000亿元 (新增更多的内容)

路透香港10月29日 - 数据显示，香港在人民币离岸市场发展中的地位已日益重要。截至9月底，包括人民币存款和存单的资金池余额已达11,276亿元，点心债的余额则达到3,744亿元。

香港近期并已宣布，为进一步支持银行之间人民币支付的有效和畅顺运作，金管局将会设立日间回购交易机制（intraday Repo facility），向香港银行提供最多达100亿元人民币的日间资金。金管局会按照银行借用日间资金的实际时间收取费用。

同时，金管局将委任数家活跃于离岸人民币市场的银行为「一级流动性提供行」（Primary Liquidity Providers）。获委任的银行须以香港作为环球离岸人民币业务的平台，承诺强化其人民币市场庄家的功能，推动香港作为全球离岸人民币业务中心。

而金管局则会与每家提供行签订双边回购协议，提供日间和隔夜的流动资金额度，以协助它们在离岸人民币市场进行庄家及其他相关活动时可以更好管理流动性。

香港金管局周三新闻稿显示，1-9月发行人民币债券1,636亿元,超去年全年40%。

经香港银行处理的贸易结算在9月达6,056亿元人民币，今年首三季总额为4.5万亿元人民币，比2013年同期增加73%。

香港银行的人民币贷款由2013年底的1,156亿元人民币增加44%至2014年9月底的1,668亿元人民币。

9月香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达7,819亿元人民币，比2013年第四季平均4,621亿元人民币增加69%。