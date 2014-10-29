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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 09:47 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，因利差交易需求上升

在两份关键央行政策声明周四公布之前，新西兰元兑美元 守住涨势，报0.7926。

疲弱的美国耐久财(耐用品)数据令美元受创，推升新西兰元兑美元至一周高点0.7959。

但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和新西兰央行周四上午公布货币政策声明之前，市场料将原地踏步。

美联储料将结束资产购买计划，市场将关注美联储关于可能何时升息的言论。

新西兰央行料将维持隔夜拆款利率在3.5%不变，并将暗示，由于通胀压力不大，且国内和全球经济前景存在不确定性，预计将在一段时间内维持利率水平不变。(完)

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