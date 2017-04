《全球重要经济事件一览表》--10月29日-11月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月29日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)参加大西洋月刊和阿斯彭研究所主办的华盛顿思想论坛会议(1300)。

伯明翰--英国央行首席经济学家霍尔丹在Maxwell Fry全球金融演讲中发表讲话(1715)。

塔林--爱沙尼亚央行将公布金融稳定评估(0800)。总裁韩伟森发表讲话。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Carolyn Wilkins在参议院金融委员会就货币政策报告发表证词(2015)。

挪威维尔达尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。

10月30日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美联储主持的“经济专业多样性全国峰会”(National Summit on Diversity in the Economics Profession)上致欢迎辞(1300)。

华盛顿--探索贸易、投资和就业新方法会议。发言者包括经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Mari Kiviniemi、世界贸易组织(WTO)副总干事Yonov Frederick Agah和美国贸易代表弗罗曼。

多伦多--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、加拿大国际贸易部长法斯特(Ed Fast)和墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)将出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)。

华盛顿--美国贸易代表弗罗曼参加大西洋月刊和阿斯彭研究所主办的华盛顿思想论坛会议(1535)。

惠灵顿--新西兰央行公布官方隔夜拆款利率(OCR)。

英国布拉德福德--英国央行副总裁康利夫在Wessex Chambers商业早餐会上发表演说(0745)。

马德里--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论(1815)。

10月31日(五)

巴塞罗那--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式(0800)。

比勒陀利亚--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在第五届南非央行大会上发表讲话(0700)。

罗马--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动(0930)。

东京--日本央行召开货币政策会议。

11月3日(一)

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话(1740)。

芝加哥--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储主持的“基础设施和经济增长:衡量融资模型的影响”会议上致欢迎辞和开幕词(1430)。

布鲁塞尔--欧元区银行业单一监督机构主管努伊在经济和货币事务委员会的季度听证会上发表讲话(1400)。

多伦多--加拿大央行总裁波洛兹于多伦多对加拿大公私合营委员会发表谈话(1735)。

11月4日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议(0330)。

尼科西亚--欧洲央行执委科尔在经济学人杂志组织的为期一天的会议上,就“欧元区当前形势”发表演说(0700)。

11月5日(三)

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在“多德-弗兰克之后的金融稳定:我们是否已解决企业大而不倒的问题?”会议上发表题为“致力于金融稳定”的讲话。会议由乔治华盛顿大学法律、经济和金融中心联合发起(1330)。

美国佛吉尼亚--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在劳伦森商会(Laurentian Chamber of Commerce)发表“澄清货币政策目标”的讲话(1415)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在共同社主持的活动上发表讲话(0230)。

东京--日本央行将公布10月政策会议记录(2350)。

