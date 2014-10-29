路透调查：美国上周原油库存可能增加，油品库存料下降

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透10月28日 - 周二的路透调查显示，10月24日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能减少。
路透访问的九名分析师平均预期，上周原油库存料增加340万桶。这项调查是在美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。
上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存估计减少120万桶。
EIA数据显示，截至10月17日止当周，炼厂减产等原因导致原油库存连续第二周增幅远超出预期，同时馏分油库存上升而汽油库存下降。
“馏分油库存应该会明显下滑，由于价格出现一些稳定迹象，需求可能从前一周的放缓中反弹，” Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。
“季节性的趋势支持库存减少220万桶左右，”Ritterbusch说，他预估馏分油库存减少280万桶。
根据路透调查，上周汽油库存料下滑100万桶。
根据Lundberg周日公布的调查，过去两周美国零售汽油平均价格下降0.18美元，至接近四年最低水平，受油价急跌推动。
根据路透调查，上周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点，至86.6%。此前一周产能利用率下滑1.4个百分点。
根据瑞士信贷周一发布的一周报告，10月24日止当周，美国地区炼油利润率下滑1.39%，五个地区的炼油利润率各有涨跌。
根据瑞士信贷报告，东北部地区的平均炼油利润率下滑最多，跌幅达6.95%，随后是西海岸与中西部地区，分别下滑6.05%与2.12%。
美国石油协会(API)周二晚间公布的报告显示，美国最近一周原油库存增加320万桶，至3.751亿桶，汽油库存减少370万桶，馏分油库存减少300万桶。
EIA将于周三1430GMT公布一周库存报告。(完)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20