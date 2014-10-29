路透调查：美国上周原油库存可能增加，油品库存料下降

路透10月28日 - 周二的路透调查显示，10月24日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能减少。

路透访问的九名分析师平均预期，上周原油库存料增加340万桶。这项调查是在美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存估计减少120万桶。

EIA数据显示，截至10月17日止当周，炼厂减产等原因导致原油库存连续第二周增幅远超出预期，同时馏分油库存上升而汽油库存下降。

“馏分油库存应该会明显下滑，由于价格出现一些稳定迹象，需求可能从前一周的放缓中反弹，” Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

“季节性的趋势支持库存减少220万桶左右，”Ritterbusch说，他预估馏分油库存减少280万桶。

根据路透调查，上周汽油库存料下滑100万桶。

根据Lundberg周日公布的调查，过去两周美国零售汽油平均价格下降0.18美元，至接近四年最低水平，受油价急跌推动。

根据路透调查，上周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点，至86.6%。此前一周产能利用率下滑1.4个百分点。

根据瑞士信贷周一发布的一周报告，10月24日止当周，美国地区炼油利润率下滑1.39%，五个地区的炼油利润率各有涨跌。

根据瑞士信贷报告，东北部地区的平均炼油利润率下滑最多，跌幅达6.95%，随后是西海岸与中西部地区，分别下滑6.05%与2.12%。

美国石油协会(API)周二晚间公布的报告显示，美国最近一周原油库存增加320万桶，至3.751亿桶，汽油库存减少370万桶，馏分油库存减少300万桶。