《中国已公布新股发行上市日程表》--10月29日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/17 沪 福达股份 732166 4,350 5.80 20.00 银河证券 11/20
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
*10/30 深 地尔汉宇 3,400 19.30 21.99 中金公司
*10/30 深 科隆精化 1,700 16.45 22.84 华泰联合
*10/30 深 九强生物 3,111 14.32 10.07 信达证券
-- 深 海 洋 王 002724 5,000 8.88 22.77 招商证券
-- 深 萃华珠宝 002731 3,768 11.92 17.28 广发证券
-- 沪 中电电机 603988 2,000 14.88 21.97 齐鲁证券
-- 沪 石英股份 603688 5,595 6.45 19.61 中信证券
-- 沪 中科曙光 603019 7,500 5.29 22.98 中信建投
-- 沪 陕西黑猫 601015 12,000 6.15 22.69 华西证券
-- 沪 宁波精达 603088 2,000 8.57 22.91 海通证券
-- 沪 合锻股份 603011 4,500 4.26 22.42 国元证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)