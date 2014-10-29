新债招标：中国国开行10年期二级资本债中标利率5.30%--业内人士

路透上海10月29日 - 业内人士周三透露，中国国家开发银行 下午招标的120亿元人民币10年期(5+5)二级资本债，中标利率为5.30%，投标倍数1.99倍；此前设定的招标利率区间为4.90%-5.90%。

该期债为国开行今年第26期金融债，并附第五年末有前提条件的发行人赎回权；无承揽费，亦无兑付手续费。具体发行条款如下：