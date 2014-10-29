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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 15:05 BJT

新债招标：中国国开行10年期二级资本债中标利率5.30%--业内人士

路透上海10月29日 - 业内人士周三透露，中国国家开发银行 下午招标的120亿元人民币10年期(5+5)二级资本债，中标利率为5.30%，投标倍数1.99倍；此前设定的招标利率区间为4.90%-5.90%。

该期债为国开行今年第26期金融债，并附第五年末有前提条件的发行人赎回权；无承揽费，亦无兑付手续费。具体发行条款如下：

第26期金融债（二级资本债）

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发行上限 120亿元

期限/计息方式 10年固息（附第五年末发行人赎回权）

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 11月3日

分销期 10/30-11/3

上市日 11月7日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

--------------------------------------------------(完)

(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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