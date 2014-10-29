新债招标：中国国开行10年期二级资本债中标利率5.30%--业内人士

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透上海10月29日 - 业内人士周三透露，中国国家开发银行 下午招标的120亿元人民币10年期(5+5)二级资本债，中标利率为5.30%，投标倍数1.99倍；此前设定的招标利率区间为4.90%-5.90%。
该期债为国开行今年第26期金融债，并附第五年末有前提条件的发行人赎回权；无承揽费，亦无兑付手续费。具体发行条款如下：
第26期金融债（二级资本债）
--------------------------------------------------
发行上限 120亿元
期限/计息方式 10年固息（附第五年末发行人赎回权）
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 11月3日
分销期 10/30-11/3
上市日 11月7日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
--------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)