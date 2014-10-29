中国钢铁：前三季度重点钢企利润同比增逾七成，近期钢企负债率下降--中钢协

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透北京10月29日 - 中国钢铁工业协会周三发布新闻稿称，今年前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元人民币；累计亏损面为25%，销售利润率为0.71%。
中钢协并表示，近期钢企负债率下降，银行借款有减少的趋势；预计四季度钢材出口保持稳定，今年钢材出口突破8,000万吨已成定局。
新闻稿称，由于下游行业需求增长乏力，1-9月份全国粗钢（折合量）表观消费量约5.6亿吨，同比减少516万吨，下降0.9%，而粗钢产量保持高位，同比增长2.34%，市场供大于求矛盾依然突出，钢材价格难以回升。
“以目前的产品结构大量出口消化国内过剩产量并不是长久之计。”中钢协称，随着市场竞争日趋激烈，钢厂要坚持没有边际贡献不生产，低于成本不销售，不付款不发货的原则，切实控制产能释放，将供求关系恢复到合理水平，行业才能摆脱困境，步入良性发展轨道。
中国钢铁工业协会此前公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。（完） (发稿 李文科；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)