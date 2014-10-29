中国钢铁：前三季度重点钢企利润同比增逾七成，近期钢企负债率下降--中钢协

路透北京10月29日 - 中国钢铁工业协会周三发布新闻稿称，今年前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元人民币；累计亏损面为25%，销售利润率为0.71%。

中钢协并表示，近期钢企负债率下降，银行借款有减少的趋势；预计四季度钢材出口保持稳定，今年钢材出口突破8,000万吨已成定局。

“以目前的产品结构大量出口消化国内过剩产量并不是长久之计。”中钢协称，随着市场竞争日趋激烈，钢厂要坚持没有边际贡献不生产，低于成本不销售，不付款不发货的原则，切实控制产能释放，将供求关系恢复到合理水平，行业才能摆脱困境，步入良性发展轨道。