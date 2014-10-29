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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 10:12 BJT

日本股市：早盘上涨，受工业生产数据与财报乐观提振

日本最大投行和证券公司野村控股 得益于好于预期的财报，公布第二季净获利增长39%之后股价大涨5%。

机器人制造商Fanuc 涨1.7%，索尼 涨3.1%。

但本田汽车 跌0.4%，尽管工业生产数据强劲。

将于周三盘后公布业绩的公司有：日立制作所 、三菱汽车 和任天堂 。

东证股价指数 涨1.4%，报1,269.02点。JPX-日经400指数 亦上涨1.4%，报11,546.39点。(完)
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