台湾债市：五年券殖利率微弹，量缩静候美联储政策声明

路透台北10月29日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周三微幅弹升。交易员表示，早盘先反应昨晚美债公债价格下滑，以及台股走高的题材。不过交投相当审慎，静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明出炉。

交易商指出，市场普遍预期，FOMC将在声明重申，会维持超低利率相当长时间后再升息。尽管如此，多空势力都不愿太早表态，深怕美联储的声明内容出乎意料。

“这是一翻两瞪眼的事，最好停看听。〞一位票券商交易员表示。

将在下周二标售的10年增额券103/13R 的未平仓空单量增加幅度缓慢，交易员指出，截至28日仅有48.5亿台币，这也明显反映了市场的审慎情绪。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)仍在开议息会议，本地时间周四凌晨宣布利率决定。

美国公债价格周二下跌，因全球股市上升，且投资者静待可能带动市场走势的FED政策声明。10年期美债价格 尾盘下跌7/32，缩减盘中的跌幅，收益率报2.28%。10年期公债收益率周一收报2.266%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.18-1.20% • 10年增额公债103/13R ：1.635-1.655%

本地时间09:55时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率弹0.68基点报1.191%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易尚未成交。

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