台湾债市：五年券殖利率微弹，量缩静候美联储政策声明

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周三微幅弹升。交易员表示，早盘先反应昨晚美债公债价格下滑，以及台股走高的题材。不过交投相当审慎，静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明出炉。
交易商指出，市场普遍预期，FOMC将在声明重申，会维持超低利率相当长时间后再升息。尽管如此，多空势力都不愿太早表态，深怕美联储的声明内容出乎意料。
“这是一翻两瞪眼的事，最好停看听。〞一位票券商交易员表示。
将在下周二标售的10年增额券103/13R 的未平仓空单量增加幅度缓慢，交易员指出，截至28日仅有48.5亿台币，这也明显反映了市场的审慎情绪。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)仍在开议息会议，本地时间周四凌晨宣布利率决定。
美国公债价格周二下跌，因全球股市上升，且投资者静待可能带动市场走势的FED政策声明。10年期美债价格 尾盘下跌7/32，缩减盘中的跌幅，收益率报2.28%。10年期公债收益率周一收报2.266%。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.18-1.20% • 10年增额公债103/13R ：1.635-1.655%
本地时间09:55时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率弹0.68基点报1.191%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易尚未成交。
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--英国利率：可在更长时间内维持低利率--央行副总裁康利夫 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)